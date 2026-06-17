Nepostradatelný pan Epshteyn. Je jako můj psychiatr, chválí Trump právníka z Moskvy

Gautam Adání je jedním z nejbohatších lidí na světě. Vládce indického byznysu, jehož impérium sahá od ropných rafinerií přes přístavy po letiště a datová centra nebo výrobu oleje.
Hrdý magnát, jehož osobní majetek se odhaduje na 108 miliard dolarů, přesto musel donedávna cumlat hořkou pilulku: I přes veškerou svou moc a bohatství si nemohl zaletět do Spojených států. A to kvůli trestnímu obvinění, které na něj před dvěma lety podalo tamní ministerstvo spravedlnosti.
„Je to nekonečný zdroj deb**ních nápadů. Přesto je teď ještě mocnější. Dá se říci, že patří mezi pět nejvlivnějších lidí kolem prezidenta.“