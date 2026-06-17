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Nepostradatelný pan Epshteyn. Je jako můj psychiatr, chválí Trump právníka z Moskvy

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Trumpův osobní právní zástupce Boris Epshteyn (16. července 2025) | foto: CTK / AP / Tom Williams ČTK

Adam Hájek
  15:42
Je naprosto loajální, vždy po ruce. A prezident se může spolehnout, že každému jeho nápadu zatleská. Boris Epshteyn není jen osobním právníkem Donalda Trumpa, je i jedním z jeho nejbližších důvěrníků. V Bílém domě se množí hlasy, že je jeho vliv možná až příliš velký.

Gautam Adání je jedním z nejbohatších lidí na světě. Vládce indického byznysu, jehož impérium sahá od ropných rafinerií přes přístavy po letiště a datová centra nebo výrobu oleje.

Hrdý magnát, jehož osobní majetek se odhaduje na 108 miliard dolarů, přesto musel donedávna cumlat hořkou pilulku: I přes veškerou svou moc a bohatství si nemohl zaletět do Spojených států. A to kvůli trestnímu obvinění, které na něj před dvěma lety podalo tamní ministerstvo spravedlnosti.

„Je to nekonečný zdroj deb**ních nápadů. Přesto je teď ještě mocnější. Dá se říci, že patří mezi pět nejvlivnějších lidí kolem prezidenta.“

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