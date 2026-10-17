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Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí, mluví o národním zájmu

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  4:53aktualizováno  5:11

Donald Trump na vyvrcholení Prezidentského poháru. | foto: AP

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, jímž pozastavil uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí proti ruské ekonomice s odůvodněním, že je to v národním zájmu USA, informuje agentura AP.

Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Zákon prezidentovi umožňuje uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.

Trumpův krok přichází poté, co minulý týden překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300.000 tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, jejích západních spojenců a řady amerických demokratických i republikánských politiků.

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