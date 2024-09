Trumpova chůze nad propastí. Ztratíte naše hlasy, hrozí mu kvůli potratům

Exprezident vyděsil své „pro-life“ voliče, když v rozhovoru pro televizi NBC naznačil, že by podpořil volební opatření, které by změnilo floridskou ústavu takovým způsobem, aby chránila právo na potrat. Florida zavedla přísné omezení interrupcí, od dubna je lze provádět jen do šestého týdne těhotenství. Souběžně s listopadovými prezidentskými volbami se však bude konat i referendum, jež by mohlo přístup k potratům opět zjednodušit.

Později, zřejmě v reakci na nespokojenost konzervativních křesťanských voličů, Trump prohlásil, že by v referendu hlasoval pro „ne“. Přesto, že stále považuje floridský zákon za příliš striktní.