Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump je nadále odsouzený v kauze pornoherečky. Soud zamítl vymazání verdiktu

Autor: ,
  20:53
Stormy Daniels a Donald Trump

Stormy Daniels a Donald Trump | foto: Reuters

Stormy Daniels, občanským jménem Stephanie Gregory Cliffordová (2018)
Nastupující americký prezident Donald Trump během tiskové konference ve svém...
Soud rozhodoval o trestu pro Donalda Trumpa v kauze plateb pornoherečce Stormy...
Bývalý americký prezident Barack Obama hovoří s budoucím prezidentem Donaldem...
15 fotografií
Federální soud ve Spojených státech v pátek znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečky.

Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snaží přenést od státního soudu k federálnímu a dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity.

Federální soudce Alvin Hellerstein v dnešním rozhodnutí konstatoval, že prezident neposkytl žádné nové a ani právně dostatečné argumenty. Hellerstein již potřetí Trumpovi zabránil v přenesení kauzy k federálnímu soudu.

Trump dostal šanci na obrat v kauze s pornoherečkou, soud prověří verdikt

Trump zároveň napadl odsuzující verdikt v odvolacím řízení u státního soudu. Toto řízení ještě neskončilo.

Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost.

Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.

Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem.

Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Českem procházejí intenzivní bouřky, meteorologové varují před nárazy větru a kroupami

Ilustrační snímek

Českem procházejí intenzivní bouřky. Od Šumavy postupují rychle k severovýchodu. Meteorologové varují především před silnými nárazy větru. Objevit se mohou i kroupy o velikosti přes dva centimetry,...

28. srpna 2026  11:40,  aktualizováno  21:06

Trump je nadále odsouzený v kauze pornoherečky. Soud zamítl vymazání verdiktu

Stormy Daniels a Donald Trump

Federální soud ve Spojených státech v pátek znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení...

28. srpna 2026  20:53

Rusové opět stojí fronty na benzin, Zelenskyj chce 1000 úderů denně

Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo...

Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinerie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly čtyři z deseti největších zpracovatelů, jejichž úkolem je...

28. srpna 2026  19:52,  aktualizováno  20:49

Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu

-

Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu panelového domu vypadlo malé dítě. Policie odmítla kvůli věku sdělit okolnosti.

28. srpna 2026  20:12

Jako v roce 2022. Rusové prchají do Gruzie a Arménie, chtějí uniknout mobilizaci

Premium
Rusové prchající před mobilizací na gruzínsko-ruském přechodu Horní Lars. (28....

Rusové začínají ve světle spekulací o nadcházející mobilizaci opouštět svoji zemi. Naznačují to zprávy z Gruzie či Arménie o růstu počtu obyvatel a zvyšujícím se zájmu Rusů o tamní nemovitosti....

28. srpna 2026

Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování

ilustrační snímek

Armáda připravuje Informační systém zabezpečení obrany státu (IS ZOS), který má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů,...

28. srpna 2026  19:08

Zázrak uprostřed katastrofy. Zelený domek odolal povodni, rodina přežila na balkóně

Rodina přežila ničivou povodeň. Dům odolal proudu, který smetl okolí

Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům...

28. srpna 2026  19:06

Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Téměř dva tisíce se pohřešují

Záchranáři odnáší oběť bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem....

V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to v pátek uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu...

28. srpna 2026  6:33,  aktualizováno  18:36

Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí

Silná bouřka ve Švýcarsku vyvracela stromy i stožáry, kroupy zranily 40 lidí

Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině v pátek vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně...

28. srpna 2026  18:22

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

28. srpna 2026  16:08,  aktualizováno  17:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tohle jsme tu nezažili, situace je zoufalá, líčí z Nepálu humanitární pracovnice

Premium
Zástupkyně Člověka v tísni v Nepálu Sajana Shrestha

Záplavy v Nepálu mají na svědomí stovky lidských životů, místní lidé se ukrývají v tunelech a na kopcích. Na místě jsou záchranáři a humanitární organizace, včetně Člověka v tísni. „Povodně, které...

28. srpna 2026  17:45

Islanďané jsou rozpolcení nad obnovením jednání s EU, vyplývá z nového průzkumu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) si podává ruku s...

Těsná většina islandských voličů by nepodpořila obnovení jednání o členství země v Evropské unii, vyplynulo z nového průzkumu. Jde o rozdílný výsledek oproti předchozím průzkumům, které proběhly před...

28. srpna 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.