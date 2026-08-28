Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snaží přenést od státního soudu k federálnímu a dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity.
Federální soudce Alvin Hellerstein v dnešním rozhodnutí konstatoval, že prezident neposkytl žádné nové a ani právně dostatečné argumenty. Hellerstein již potřetí Trumpovi zabránil v přenesení kauzy k federálnímu soudu.
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Trump zároveň napadl odsuzující verdikt v odvolacím řízení u státního soudu. Toto řízení ještě neskončilo.
Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost.
Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.
Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem.
Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.