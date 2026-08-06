Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak

„Spojené státy mají obrovské množství munice, zejména některých typů. Velké množství se navíc podle potřeby vyrábí a vyváží do USA. Zbrojařské společnosti stavějí největší počet závodů a fabrik v historii naší země,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Zdrojům, které informovaly média o opaku, podle Trumpa hrozí stíhání. „Budeme usilovat o dlouhé tresty vězení!“ dodal šéf Bílého domu.
Na pátečním zasedání kabinetu v prezidentském venkovském sídle Camp David v Marylandu vyjádřil Trump frustraci s Hegsethem. Šéfovi Pentagonu si stěžoval, že měl za to, že problém s municí „byl vyřešen“, uvedly dva zdroje WP obeznámené s konverzací.
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Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety
Ve čtvrtečním podvečerním příspěvku na Truth Social ale americký prezident napsal, že je extrémně spokojený s prací, kterou Hegseth odvádí. Také válka v Íránu podle něj jde velmi dobře. Zprávy o své možné nespokojenosti s ministrem obrany označil za falešné a list WP se podle něj svým zpravodajstvím dopouští „vlastizrádného“ jednání.
Z velké části vyčerpané zásoby raket dlouhého doletu a střel do systémů protivzdušné obrany podle jednoho zdroje přispěly k Trumpovu rozhodnutí ustoupit v posledních dnech od masivních útoků na Írán.
V neděli prezident uvedl, že nařídil a následně odvolal „největší útok od druhé světové války“, a tvrdil, že dohoda s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu je na dosah.
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Tak má Amerika na Írán dost raket, nebo ne? Čísla vypadají jako varovný prst
Spojené státy sice oznámily nové dohody o výrobě některých klíčových druhů munice, jako jsou střely do systému protivzdušné obrany Patriot, jejich výroba však může trvat až dva roky a bezprostřední náhrada vyčerpaných zásob podle WP není v dohlednu.
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala ve středu stanice CNN.
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USA vyčerpaly až 80 procent střel pro THAAD. Docházejí i balistické rakety
Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2 200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.
Americká armáda podle agentury Reuters rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů.