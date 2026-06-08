Trumpův stotisícový poplatek za víza pro specialisty je nelegální, rozhodl soud

Bostonský soudce Leo Sorokin v pondělí rozhodl v případu žaloby podané 20 demokratickými generálními prokurátory jednotlivých států USA, píše Reuters. Opatření označil za nezákonnou daň, kterou neschválil Kongres.
Trump od svého loňského návratu do úřadu začal výrazně zpřísňovat imigrační politiku USA, včetně opatření k omezení některých forem legální imigrace.
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USA zmrazí víza pro občany 75 zemí, kromě Ruska či Íránu i několika evropských států
Vízový program H-1B pro kvalifikované zahraniční pracovníky, například vědce nebo programátory, jim umožňuje pracovat ve Spojených státech po dobu tří let, kterou lze prodloužit na šest let. Víza zahraničním specialistům platí zaměstnavatelé.
Program H-1B nabízí 65 tisíc víz ročně a dalších 20 tisíc víz pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, píše Reuters. Před Trumpovým oznámením zaměstnavatelé za taková víza v závislosti na okolnostech zaplatili 2 tisíce až 5 tisíc dolarů (42 tisíc – 105 tisíc Kč).
Podle žaloby zvýšení poplatků odradilo nové žadatele. K 15. únoru letošního roku americké úřady evidovaly pouze 85 plateb za víza s vyšším poplatkem.
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Pracovní víza do USA pro zahraniční specialisty budou stát desítky tisíc dolarů
Trumpova hrozba zpřísnit pravidla pro víza H-1B se stala hlavním bodem sporu s technologickým průmyslem, který přispěl miliony dolarů na prezidentskou kampaň současného šéfa Bílého domu. Trumpova administrativa argumentovala tím, že chce aby velké technologické firmy v USA zaučovaly Američany, nikoli cizince.