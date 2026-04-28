Trump přivítal Karla III. a královnu Camillu spolu s manželkou Melanií. S králem si potřásl rukou, zatímco první dáma královnu pozdravila polibkem na tvář. Následovalo krátké focení a výměna zdvořilostí.
K momentu, který vzbudil pozornost, došlo ve chvíli, kdy se čtveřice vydala dovnitř. Prezident tehdy krále lehce nasměroval rukou na rameni, což odborníci označují za porušení etikety.
Podle expertky na řeč těla šlo sice o formální přešlap, gesto ale nepůsobilo nezdvořile. „Tento dotek na paži, když vcházeli, působil spíš jako politické gesto,“ řekla deníku Daily Mail odbornice na řeč těla Judi Jamesová.
Karel III. navíc podle ní vnímá podobné situace uvolněji než jeho matka Alžběta II., u niž se dodržování protokolu hlídalo přísněji.
Trump se do podobných situací dostal už v minulosti. Při návštěvě Londýna v roce 2018 například při inspekci vojáků předběhl Alžbětu II., což bylo tehdy považováno za výrazné porušení pravidel.