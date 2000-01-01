náhledy
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně formovat. Vedle šéfa Bílého domu v něm nechybí Vladimir Putin nebo Volodymyr Zelenskyj. Jedna z příček patří i čerstvě jmenovanému českému premiérovi Andreji Babišovi. Druhé místo může někoho překvapit.
1. Donald Trump – americký prezident. Trumpa označuje Politico za nevyzpytatelného partnera a transatlantickou šokovou vlnu. „Je partnerem? Jak kdy. Hrozbou? Někdy. Silou, která utváří vztahy podle svých podmínek? Vždy,“ uvedl portál. Poznamenal, že je jasné, že Evropa má co dočinění s nepředvídatelným a panovačným protějškem, jehož impulsy mohou přes noc převrátit kontinent.
2. Mette Frederiksenová – dánská premiérka, které Politico k její druhé pozici přidal titulek „hvězda severu“. Umístění 48leté sociálnědemokratické političky, jejíž země nyní předsedá Radě EU, může být překvapivé, Politico ale tvrdí, že „všichni žijeme v Evropě Mette Frederiksenové, jen to ještě nevíme“. Vyzdvihuje její razantní postoj k migraci i evropské obraně.
3. Friedrich Merz – německý kancléř. S třetí pozicí obdržel i označení „zdráhající se radikál“.
4. Marine Le Penová – francouzská politička, bývalá předsedkyně Národního sdružení. Je známá svými nacionalistickými a protimigračními postoji.
6. Nigel Farage – britský politik, bývalý poslanec Evropského parlamentu, výrazná postava brexitu. Jeho strana Reform UK nyní v Británii vévodí průzkumům.
11. Manfred Weber – německý politik, člen Křesťanskosociální unie (CSU), europoslanec a předseda frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu
13. Alexander Stubb – finský prezident, jeden z mála evropských politiků, který ví, jak na Trumpa.
15. Gabriel Zucman – francouzský ekonom, profesor, odborník na daňovou politiku, mezinárodní finance a problematiku daňových rájů.
17. Teresa Riberová – španělská politička a odbornice na životní prostředí. Evropská komisařka pro čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci
18. Daniel Ek – švédský technolog, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Spotify
19. Emmanuel Macron – francouzský prezident. Šéf Elysejského paláce by se asi rád viděl na vyšší příčce...
20. Mario Draghi – italský ekonom, politik, bývalý guvernér Evropské centrální banky a premiér Itálie. Komentátor evropské a globální ekonomiky.
21. Andrej Babiš. Nově jmenovaného českého premiéra Andreje Babiše zařadil portál na 21. místo s tím, že pro svou kombinaci nacionalismu a populismu je označován za českého Trumpa.
22. Alexus Grynkewich – velitel Evropského velitelství USA a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě.
24. Heidi Reichinneková – jedna z nejviditelnějších postav nové německé generace levicové politiky (strana Levice).
25. Andrea OrceI – italský investiční bankéř a generální ředitel společnosti UniCredit
26. Rima Hassanová – francouzsko‑palestinská právnička, aktivistka pro lidská práva a poslankyně Evropského parlamentu
27. Rob Jetten – vítěz nizozemských parlamentních voleb, předseda liberální stran D66 a pravděpodobný budoucí premiér Nizozemska.
