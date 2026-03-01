Trump pohrozil Íránu odvetou, pokud Teherán splní své výhrůžky rozsáhlými údery

Autor:
Sledujeme online   7:28aktualizováno  7:43
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Donald Trump (23. února 2026)

Donald Trump (23. února 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump (28. února 2026)
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)
Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i...
44 fotografií

„Írán právě prohlásil, že dnes udeří velmi tvrdě, tvrději než kdykoli předtím,“ napsal Trump. „To by raději neměli dělat, protože jestli to udělají, udeříme na ně silou, jakou ještě nikdy nezažili,“ dodal prezident.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň.

Americký prezident v příspěvku dále vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.

Hostí americké vojenské základny

Mezitím v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly v neděli ráno slyšet další výbuchy, uvedla to agentura AFP s odvoláním na své reportéry a agentura Reuters s odvoláním na svědky na místě.

Írán v reakci americko-izraelské útoky zahájené v sobotu v odvetě ostřeluje Izrael a arabských zemí, jež hostí americké vojenské základny v regionu.

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Podle reportéra agentury AFP bylo v neděli ráno nad Dauhá vidět hustý černý dým poté, co se v katarském hlavním městě ozvalo několik hlasitých výbuchů. Na obzoru byl vidět stoupající oblak kouře jižně od města, dodala AFP.

Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech v sobotu zabil minimálně jednoho člověka, uvedla agentura Reuters. Dalších sedm lidí utrpělo zranění.

Dubajské úřady potvrdily zranění čtyř lidí

V Dubaji byl zasažen luxusní hotel Fairmont The Palm, potvrdila BBC. Podle agentur útok zasáhl také hotel Burdž Al-Arab, který je považován za jeden ze symbolů města. Dubajské úřady potvrdily zranění čtyř lidí při požáru budovy ve čtvrti Palm Džumeira.

Ministerstvo obrany SAE už dříve hlásilo odražení 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů. Dubajské mezinárodní letiště utrpělo škody při íránském dronovém útoku, uvedla agentura Reuters s odvoláním na letecké zdroje.

Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

Úřady sdělily, že čtyři lidé byli zraněni. Jeden z terminálů na letišti, které je obvykle jedním z nejrušnějších leteckých uzlů na světě, byl poškozen.

Kromě toho pět íránských balistických raket spadlo do moře. Čtrnáct dronů se zřítilo nad vodou nebo na pevninu a způsobilo nějaké škody, uvedlo ministerstvo. Došlo také k menším škodám na civilním majetku v důsledku vystřelených projektilů.

Íránské údery v sobotu zasáhly několik zemí v regionu, včetně Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kataru, Jordánska a Kuvajtu, kde se nacházejí americké vojenské základny.

V Bahrajnu byly během soboty hlášeny exploze a hustý kouř u velitelství páté flotily amerického námořnictva, přičemž videozáznamy zachytily zásah výškové budovy dronem, uvedla BBC. V Kuvajtu dronový na mezinárodní letiště lehce zranil několik zaměstnanců a způsobil omezené škody na terminálu.

Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump má několik „únikových“ možností, jak ukončit boje v Íránu. Řekl to v sobotu serveru Axios. Zároveň uvedl, že měl skvělou konverzaci s izraelským premiérem Benjaminem...

28. února 2026  21:41

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Premium
Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě kluků, kteří ve městě shánějí klubovnu, hrají své hry, střetávají se s nepochopením dospělých či se...

28. února 2026

