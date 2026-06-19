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Překvapil i ministry. Jak spontánní Trump podepsal dohodu v zlatém Versailles

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  10:02
Když francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu po třech dnech intenzivních diplomatických jednání na summitu G7 pozval Donalda Trumpa na večeři ve Versailles, přišlo i jedno překvapení. Americký prezident totiž využil příležitosti k podpisu předběžné dohody s Íránem symbolicky na slavném zámku. Když pak Trump při odjezdu nasedal do auta, novinářům jen tak mimochodem oznámil: „Podepsali jsme to ve Versailles.“

Na videích, která na síti X zveřejnili Macron a jistý poradce Bílého domu, je vidět, jak Trump sedí u slavnostní tabule a podepisuje tištěnou verzi dohody.

Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží francouzský zámek Versailles s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (17. června 2026)
Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží francouzský zámek Versailles s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (17. června 2026)
Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží francouzský zámek Versailles s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (17. června 2026)
Prezident Donald Trump opouští francouzský zámek Versailles po večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (18. června 2026)
Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží francouzský zámek Versailles s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (17. června 2026)
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Poté předá dokument a pero americkému ministru zahraničí Marcovi Rubiovi, zatímco Macron, jenž sedí po jeho levici, Trumpovi říká: „Dobrá práce. Bravo.“ Státní činitelé a hosté to doprovázejí potleskem.

Jeden z přítomných, francouzský ministr financí Roland Lescure, agentuře AP popsal, jak byl překvapen, že Trump dohodu podepsal už během středeční večeře. Původní plány Bílého domu počítaly se slavnostním podpisovým ceremoniálem až v pátek ve švýcarském letovisku Bürgenstock. Ani páteční schůzka se však neuskuteční.

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„Na vlastní oči jsme viděli, jak Marco Rubio odešel - nevím, jestli už měl to memorandum o porozumění vytištěné, nebo ho šel teprve tisknout - a zase se vrátil,“ řekl Lescure. „Dali jsme tedy stranou talíře.“

Nejmenovaný francouzský představitel, který s AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že Rubio a jeho francouzský protějšek Jean-Noël Barrot si memorandum nejprve společně pročetli, než je předložili Trumpovi k podpisu.

Na dotaz agentury, zda o chystaném podpisu dohody věděl Macron předem, ministr Lescure odpověděl, že podle jeho názoru o tom Trump francouzského prezidenta informoval krátce předtím, protože oba státníci dorazili na večeři společně. „Pro nás, ministry francouzské vlády, to každopádně bylo překvapení,“ dodal.

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Sám Macron ve čtvrtek ve večerním vysílání veřejnoprávní stanice France 2 řekl, že rozhodnutí amerického prezidenta podepsat dokument právě ve Versailles „bylo poměrně spontánní“. AFP podpis dohody ve Versailles označila za velmi symbolický a nečekaný krok.

Zámek Versailles u Paříže bývá, podobně jako socha Svobody, označován jako symbol americko-francouzského přátelství. Právě ve Versailles a ve francouzské metropoli byly v roce 1783 podepsány mírové smlouvy mezi Británií, americkými koloniemi a několika dalšími zeměmi, které ukončily americkou válku a definitivně uznaly nezávislost Spojených států.

15. června 2026
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