Připravujeme podrobnosti...
Trump zrušil cestu amerických vyjednavačů do Pákistánu, tvrdí televize
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...
Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka
Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...
OBRAZEM: Náměstí u Kapitolu zaplnili plyšáci. Připomněli unesené ukrajinské děti
Národní promenádu ve Washingtonu zaplnilo 20 tisíc plyšových medvídků. Rozsáhlá instalace pod širým nebem připomíná tragické osudy ukrajinských dětí, které Rusko od začátku invaze nezákonně...
Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Případ řeší policie
Hasiči v sobotu odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je je oxid arsenu, dále kyanid, rtuť,...
Typickému dárci orgánů v Česku je přes 50 a má nezdravý životní styl, říká expert
Když po silvestrovském požáru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana zůstaly desítky lidí s těžkými popáleninami, potýkaly se tamní nemocnice s nedostatkem kožních transplantátů, které jsou...
Třetina Čechů nakupuje online v noci. Někdy dokonce i z WC, ukázal průzkum
Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí, ukázal průzkum mBank. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí...
Kapacity středních škol v metropoli rostou, Pražané přesto mají obavy
Metropole se v poslední době snaží navyšovat kapacity středních škol, podle údajů z výzkumu agentury agentury STEM/MARK to ale Pražanům nestačí.
Ukrajinské drony poprvé útočily v Jekatěrinburgu, ruské údery zabily sedm lidí
Ukrajinský dron v sobotu zasáhl bytový dům v Jekatěrinburgu. Oběti na životech nejsou hlášeny. Jde o první útok na toto město od začátku války. Rozsáhlé ruské údery v sobotu na Ukrajině zabily sedm...
Tragická nehoda na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, srazili se s osobním autem
U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...
Trump zvažuje reset vztahů s „africkou KLDR“, chce ochránit trasy v Rudém moři
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje obnovení vztahů s Eritreou, zatímco Írán stupňuje tlak na klíčové námořní trasy a hrozí omezením dopravy v Rudém moři. Eritrea přitom patří mezi...
Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory
Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...
Kdo zabil Roxanne? Vraždu z roku 1982 pomohl policii vyřešit podcast
Policie v americkém státu Louisiana uvedla, že podcast jí pomohl vyřešit desítky let starou vraždu šestnáctileté dívky. Čtyři podezřelí nyní čelí obviněním ze znásilnění a vraždy. Roxanne Sharpová...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
OBRAZEM: Plná katedrála, přišel Okamura či Pavel. Jak vypadal arcibiskupský obřad
Novým pražským arcibiskupem se oficiálně stal Stanislav Přibyl, který vystřídal Jana Graubnera. Slavnostní mše ve svatovítské katedrále se účastnilo mnoho významných hostů včetně prezidenta Petra...
Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí
Poslanec za Motoristy Filip Turek se omluvil za výrok o parazitech. Dle svých slov mluvil o aktivistech, nikoliv úřednících, řekl v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Podle poslance Lukáše...