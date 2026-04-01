Trump podle soudce odebral dotace veřejnoprávním médiím v rozporu s ústavou

Trumpovo poselství podle soudce Randolpha Mosse znělo jasně. „NPR a PBS se nemusejí ucházet o žádné federální dotace, protože prezident nesouhlasí s jejich ‚levicovým‘ pokrýváním zpráv,“ napsal soudce v rozhodnutí. První dodatek americké ústavy však „netoleruje diskriminaci na základě pohledu na věc a odvetné kroky tohoto typu“, dodal.
Na financování NPR a PBS bude mít rozhodnutí soudce nyní minimální dopad, jelikož Kongres dva měsíce po vydání Trumpova výnosu odhlasoval škrty ve výši 500 milionů dolarů (10,6 miliardy Kč) v ročním financování Korporace pro veřejné vysílání (CPB), jež rozděluje federální peníze mezi NPR a PBS. CPB od té doby ukončila činnost a veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice po celé zemi hledají alternativní zdroje příjmů.
Mossovo rozhodnutí by však mohlo mít dopad na peníze, které se Kongres rozhodne udělit veřejnoprávním médiím v budoucnu. Soudce odstranil překážku, která by mohla zákonodárcům bránit v obnovení financování NPR a PBS, poznamenal NYT.
„Dnešní rozhodnutí je jednoznačným stvrzením práv svobodných a nezávislých médií,“ uvedla šéfka NPR Katherine Maherová.
Prezidentův výnos, stejně jako některá veřejná prohlášení Bílého domu kritizující zprávy NPR, podle soudce cílily na stanoviska, která Trumpova administrativa považuje za nežádoucí. Jako příklad zmínil zprávy NPR o pokusech Ruska zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016.