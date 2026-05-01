„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky

Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany. Šéf Bílého domu už také naznačil, že přemýšlí o odchodu USA ze Severoatlantické aliance.
„Jo, pravděpodobně,“ citovala stanice Fox News Trumpovu odpověď na dotaz, zda je možné očekávat odchod amerických vojáků z Itálie a Španělska. „Itálie nám vůbec nepomáhá a Španělsko je příšerné, naprosto příšerné,“ dodal.
Pět klíčových problémů. NATO není připravené válčit s Ruskem, ukázal Írán
Trump od evropských spojenců požadoval, aby se připojili k vojenské misi zaměřené na otevření Hormuzského průlivu, který Írán na počátku války prakticky zablokoval. Evropané se do bojů zapojit odmítají, nabízejí ale účast při ostraze úžiny, klíčové pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu, ovšem až po uzavření mírové dohody.
Některé evropské země včetně Itálie už v některých případech odmítly přelety amerických letounů mířících do války proti Íránu. Španělsko, které nechce navyšovat výdaje na zbrojení, zase uvedlo, že útok na islámskou republiku je v rozporu s mezinárodním právem.
Trump zvažuje snížení počtu vojáků v Německu, reaguje tak na kritiku z Berlína
Trump ve středu na své sociální síti Truth Socail napsal, že Spojené státy zvažují snížit počet amerických vojáků v Německu. Spolkový kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu na dobrých transatlantických vztazích záleží, k Trumpovým slovům se ale přímo nevyjádřil. Naopak ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že Německo je na tento případný americký krok připravené.
V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.
Druhý nejpočetnější americký kontingent v Evropě je v Itálii, kde podle londýnského Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) bylo v roce 2024 na 13 tisíc amerických vojáků. Ve Španělsku působí podle IISS asi 3500 amerických vojáků.