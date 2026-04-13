Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící

V jedné ruce Trump na obrázku drží světlo, druhou má položenou na čele nemocného. K prezidentovi vzhlíží zdravotní sestra, modlící se žena, muž s čepicí, podobné těm z Trumpovy volební kampaně, a voják v uniformě. V pozadí je americká vlajka, americké památky, včetně sochy Svobody, orli bělohlaví, kteří jsou národním symbolem Spojených států, či vojenské letouny a ohňostroje.
Trump, který v červenci oslaví 80. narozeniny, obrázek sdílel ani ne hodinu poté, co do Vatikánu vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že je „slabý proti kriminalitě“, což je většinou Trumpova kritika adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž prohlásil, že je papež „hrozný v zahraniční politice“.
Trumpův vzkaz demonstrantům? V AI videu na ně ze stíhačky shazuje hroudy výkalů
Papež, který se narodil v USA, následně řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír, dialog a takové vzájemné vztahy mezi státy, které povedou ke spravedlivým řešením problémů. „Nemám strach z Trumpovy administrativy, ani z toho nahlas hlásat poselství evangelia, což je podle mého přesvědčení důvod, proč tu jsem,“ řekl.
Proti obrázku už vystoupili představitelé amerických evangelikálů a katolíků. Označili ho za rouhání a požadují jeho odstranění, což představuje ojedinělý veřejný rozkol s voličskou základnou, která dosud Trumpa většinou podporovala, píše list The Washington Post (WP).
Trump ukázal, jak by vypadal jako papež. V bílém rouchu sedí na zlatém trůnu
„Nevím, jestli si prezident myslel, že je vtipný, nebo jestli je pod vlivem nějaké látky, ani jaké jiné vysvětlení by mohl mít pro toto SKANDÁLNÍ rouhání,“ napsala významná konzervativní protestantská spisovatelka a komentátorka Megan Bashamová. „Musí to však okamžitě smazat a požádat o odpuštění americký lid a poté Boha,“ dodala.
Jeden vládní úředník, který pod podmínkou anonymity kritizoval prezidentův příspěvek, předpověděl, že rozhořčení konzervativních křesťanů během několika dní opadne, jak tomu bývá zvykem. Míní však, že Trump zašel příliš daleko, když takový obrázek sebe sama zveřejnil sám – byť o něm někteří z jeho nejvěrnějších příznivců hnutí MAGA hovoří v téměř mesiášských termínech. „Ostatní lidé to na těchto Trumpových shromážděních dělají za něj, ale když to uděláte sami, … je to v nejlepším případě rouhání,“ řekl úředník.
Pomsta „krále“ Trumpa: zrušil poplatky za vjezd do New Yorku, město ho žaluje
Katolická podcasterka z médií Daily Wire a konzervativní influencerka spojená s Trumpovou administrativou Isabel Brownová se proti obrázku také ohradila. „Tento příspěvek je, upřímně řečeno, odporný a nepřijatelný, ale také představuje hluboké nepochopení amerického lidu, který uprostřed naší rozpadlé kultury prožívá skutečné a krásné oživení víry v Krista,“ napsala.
Od ostatních konzervativních kritiků příspěvku pak zaznělo, že „je v prezidentově duchovním i politickém zájmu, aby tuto fotografii smazal, bez ohledu na záměr“ či že „trocha pokory by mu prospěla“ a „Bůh se nedá zesměšňovat“. To je odkaz na Bibli, dodává WP.
Vzpamatujte se, jste slabý, plísnil papeže Trump. Názory nezměním, reagoval Lev XIV.
Trump v posledním roce zveřejnil na své sociální síti řadu snímků sebe sama vytvořených pomocí umělé inteligence. Po smrti papeže Františka loni v dubnu sdílel obrázek, na němž je sám vyobrazen jako papež. Loni v únoru zase Bílý dům zveřejnil obrázek, na kterém je Trump na titulní straně časopisu vyobrazen s korunou na hlavě a ve spodním rohu je napsáno „Ať žije král“.
Snímek s náboženskou tematikou, který Trump sdílel v noci na pondělí, zároveň nebyl jediný. Kromě toho na svou síť také umístil snímek vygenerovaný pomocí AI znázorňující jeho hotel se dvěma velkými nápisy „Trump“ na Měsíci, patrně v odkazu na nedávno úspěšně završený pilotovaný let kolem Měsíce v rámci mise Artemis II a v souvislosti se záměrem amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) vyslat v roce 2028 astronauty na Měsíc.