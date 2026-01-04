USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

  19:31
Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru s magazínem The Atlantic prohlásil, že USA potřebují Grónsko. Znovu tak otevřel téma strategického ostrova, který je autonomním územím Dánska a zároveň součástí aliančního prostoru NATO. Trump také po zajetí Nicoláse Madura pohrozil venezuelské viceprezidentce.
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago 3. ledna 2026

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago 3. ledna 2026 | foto: AP

Venezuela nám ukradla ropný průmysl, řekl Trump
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (uprostřed) a venezuelská viceprezidentka...
Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby...
Madura po zadržení deportovali do USA v poutech
40 fotografií

„Grónsko potřebujeme, rozhodně,“ řekl Trump magazínu a dánský ostrov popsal jako obklopený ruskými a čínskými loděmi.

Už v sobotu, tedy v den americké intervence ve Venezuele, konzervativní influencerka Katie Millerová, která v letech 2017 až 2019 pracovala na několika pozicích pro první Trumpovu administrativu, zveřejnila na síti X obrázek mapy Grónska v barvách americké vlajky s komentářem „Brzy“.

A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

Krátce poté se proti podobným projevům na stejné síti ohradil dánský velvyslanec v USA. „Jsme blízcí spojenci a jako takoví bychom měli i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska. Grónsko je již součástí NATO,“ uvedl diplomat.

Právě venezuelská operace nyní dominuje americké zahraničněpolitické agendě. Při nečekaném útoku americké speciální jednotky zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou a převezly je do Spojených států. Venezuelský nejvyšší soud následně pověřil výkonem prezidentských pravomocí viceprezidentku Delcy Rodríguezovou.

Myslíte si, že Donald Trump vojensky napadne Grónsko?

Trump v rozhovoru varoval, že pokud Rodríguezová „neudělá, co je správné“, může zaplatit ještě vyšší cenu než Maduro. Podle prezidenta nebude tolerovat jakýkoli vzdor vůči americké intervenci, která vedla k zadržení dosavadní hlavy státu. Washington tím vysílá jasný signál zbytku vlády v Caracasu.

Viceprezidentka se mezitím postavila otevřeně na stranu zajatého prezidenta. Prohlásila, že Venezuela má „jediného prezidenta“, jímž je Nicolás Maduro, a vyzvala k jeho okamžitému propuštění. Spojené státy obvinila z porušení Charty OSN, pokusu o svržení vlády a snahy zmocnit se venezuelských ropných zásob, které patří k největším na světě.

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že USA budou zbývající představitele režimu posuzovat podle toho, jak splní americké požadavky. Mezi nimi je řízení ropného sektoru „ve prospěch lidu“, zastavení obchodu s drogami, omezení působení gangů a odchod kolumbijských ozbrojených skupin FARC a ELN z venezuelského území. Washington zároveň požaduje ukončení spolupráce Caracasu s Hizballáhem a Íránem.

Potupa pro Rusko. Jeho obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

Rubio dodal, že Spojené státy nyní uplatňují tlak především prostřednictvím námořního embarga na vývoz venezuelské ropy, přičemž prezident si ponechává volnost k dalším krokům.

V tomto kontextu Trump znovu připomněl i strategický význam Grónska – podle něj klíčového území pro bezpečnost a geopolitické zájmy USA v severním Atlantiku.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

