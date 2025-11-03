Pentagon schválil dodání tomahawků Ukrajině. Nepodepíšu to, řekl Trump

Autor: ,
  6:37
Dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, které před několika dny podle CNN schválil Pentagon, Trump nepodepíše. Řekl to v neděli na palubě prezidentského letounu.

Američtí námořníci na základně Guam v Pacifiku nakládají rakety UGM-109 Tomahawk na ponorku. (6. května 2025) | foto: APFootage / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Americký prezident Donald Trump vyloučil, že by Spojené státy poskytly Ukrajině střely dlouhého doletu Tomahawk, o které Kyjev žádá. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.

„Ne, ani ne,“ odpověděl Trump na novinářský dotaz, zda uvažuje o dodání tomahawků Ukrajině.

Washington jedná s Kyjevem o požadované zbrani již delší dobu, prezident Volodymyr Zelenskyj o střely žádal při své říjnové návštěvě v Bílém domě. Trump dříve řekl, že je třeba prověřit, zda dodání Ukrajině neohrozí zásoby pro americkou armádu. Americká televizní stanice CNN v pátek uvedla, že Pentagon dal poskytnutí tomahawků Ukrajině zelenou, když vyhodnotil, že by dodávky neměly mít negativní dopad na zásoby těchto zbraní v USA.

Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky

Do Washingtonu však mířila už řada varování z Ruska. Trump na začátku října tomahawky Ukrajině nejdříve v zásadě přislíbil, ale později, po telefonátu s ruským protějškem Vladimirem Putinem, naznačil, že už o poskytnutí střel Kyjevu neuvažuje, protože by to podle něj mohlo znamenat eskalaci. Putin později prohlásil, že útoky proti cílům hluboko na ruském území s nasazením střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu by vyvolaly reakci, kterou označil za ohromující.

