Volil za mrtvou matku a chtěl za zesnulou tchyni. Podváděl Trumpův stoupenec

Sedmdesátiletý Bruce Bartman během prezidentských voleb v online registračním portálu zapsal svou matku, která zemřela před více než dekádou. Využil její řidičský průkaz, aby poštou poslal hlas pro Trumpa. Volební komise jej přijala a započítala.

Muž se rozhodl využít svéráznou taktiku ještě jednou. Prostřednictvím čísla sociálního zabezpečení zaregistroval i svou loni zesnulou tchyni. Systém však tentokrát rozpoznal, že tady něco nehraje. Úřady poslaly na Bartmanem uvedenou adresu dopis s požadavkem potvrzení informace.

Bartman dopis zfalšoval. Napsal, že tchyně je živá a poslal jej zpět. Korespondenční voličský lístek ale nedostal.

Úřady jej zadržely na základě tipu ze sociálních sítí. Bartman se přiznal, že obě zesnulé ženy registroval jako republikánky, aby pomohl Trumpovi.

„Kvůli politické frustraci se rozhodl udělat něco stupidního,“ řekl Bartmanův právník listu Philadelphia Inquirer. „A velmi toho lituje.“

„Pro všechny konspirační teoretiky, tento případ nepředstavuje rozšířený podvod voličů,“ prohlásil okresní prokurátor okresu Delaware Jack Stollsteimer. Dodal, že vyšetřovatelé v okrese prověřili stovky „tipů“, pouze u Bartmana se podezření potvrdilo.

V Pensylvánii se jedná už o třetí případ pokusu nezákonně ovlivnit volby. Jednasedmdesátiletý Ralph Thurman o volební den odvolil nejprve za sebe, poté si na sebe vzal brýle, aby skryl svou identitu a vrátil se na volební stanici, kde se vydával za svého syna. Nikoho však neošálil.

Druhý případ připomíná Bartmanův. Šestasedmdesátiletý Robert Lynn vyplnil volební lístek jménem své matky, ta však byla už pět po smrti. Volební komise na podvod přišla a muž nyní čelí obviněním z padělání a neoprávněných zásahů do voleb. Lynn a Thurman jsou oba Republikáni.

Trump a jeho právní tým se snaží veškerým způsobem zvrátit výsledky v Pensylvánii, jedním z klíčových států, která přiřkla vítězství Bidenovi. Trump chce už poněkolikáté hnát celou záležitost před Nejvyšší soud, který zatím všechny žaloby podobně jako soudy nižší instance zamítl.

Trump si stojí za svým

Dosluhující americký prezident v posledním facebookovém videu znovu zopakoval, že se stal obětí rozsáhlého podvodu a že ve skutečnosti vyhrál on. „Nestalo se to. (Biden) Nevyhrál. Bylo to naše drtivé vítězství,“ uvedl Trump.

Sociální síť k čtrnáct minut dlouhému videu připojila poznámku, že „volební činitelé dodržují přísná pravidla a nenašli žádné důkazy o rozsáhlých podvodech“. Příspěvek zároveň nasbíral přes 400 tisíc pozitivních reakcí.

Bidenovu výhru přitom už uznal sbor volitelů i řada významných činitelů republikánské strany včetně nejvlivnějšího republikána v Kongresu Mitche McConnella. Trump má mezi republikány přesto stále četné příznivce.