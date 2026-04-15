Zdá se, že po válce proti Íránu se Washington rozhodl spustit další proti Vatikánu. Z Trumpovy administrativy se na papežovu hlavu snášejí útoky, a to i od těch, u nichž by se to zřejmě nečekalo.
Viceprezident Vance konvertoval ke katolictví před sedmi lety a se současnou hlavou církve se i setkal. Prezentuje se jako oddaný křesťan a o jeho duchovní cestě a katolické víře mu má vyjít kniha. Nezabránilo mu to však v tom, aby se duchovnímu otci své církve postavil.
„Stejně jako je podle mě důležité, aby viceprezident Spojených států postupoval opatrně, když hovoří o otázkách veřejné politiky, tak je podle mě velmi důležité, aby papež postupoval opatrně, když hovoří o otázkách teologie,“ prohlásil Vance. Reagoval tak na papežův výrok, že Ježíš nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby.
Historicky v podstatě platí, že jakým směrem se politicky vydají katolíci, tam se vydají celé Spojené státy.