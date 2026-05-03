USA začnou od pondělí doprovázet lodě uvízlé v Hormuzu, oznámil Trump

„Země z celého světa, z nichž téměř žádná není zapojena do blízkovýchodního sporu, který tak viditelně a násilně probíhá před očima všech, požádaly Spojené státy, zda bychom jim pomohli uvolnit jejich lodě uvězněné v Hormuzském průlivu v souvislosti s něčím, s čím nemají absolutně nic společného – jsou to pouze neutrální a nevinní přihlížející!“ napsal Trump.
„V zájmu Íránu, Blízkého východu i Spojených států jsme těmto zemím sdělili, že jejich lodě bezpečně vyvedeme z těchto omezených vodních cest, aby mohly svobodně a nerušeně pokračovat ve své činnosti,“ dodal s tím, že operace začne v pondělí blízkovýchodního času a bude se jmenovat Projekt Svoboda.
„Jedná se o humanitární gesto jménem Spojených států, blízkovýchodních zemí, ale zejména jménem Íránu. Mnoha těmto lodím docházejí potraviny a vše ostatní, co je nezbytné k tomu, aby početné posádky mohly zůstat na palubě ve zdravých a hygienických podmínkách,“ uvedl dále šéf Bílého domu. Podle něj mezi USA a Íránem jsou pozitivní diskuze.
Americký prezident zároveň varoval, že pokud bude tato operace narušena, budou ji USA rázně řešit.
USA společně s Izraelem vedou od konce února válku proti Íránu, boje nyní přerušilo příměří. Od počátku války Írán prakticky zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy, plynu či hnojiv ze zemí Perského zálivu.