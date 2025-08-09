Trump oznámil, že se s Putinem sejde příští pátek na Aljašce

Autor: ,
  0:13
Americký prezident Donald Trump dnes podle agentur oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15. srpna na Aljašce.
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...

Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna 2025) | foto: Ken CedenoReuters

Zleva: Donald Trump, Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě (7. srpna 2025)
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump v golfovém klubu ve skotském Turnberry (28....
13 fotografií

Podle agentury Bloomberg USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Šéf Kremlu chce podle ní kontrolu nad celým Donbasem. Bílý dům zprávu označil za spekulaci.

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Trump oznámil, že se s Putinem sejde příští pátek na Aljašce

Americký prezident Donald Trump dnes podle agentur oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15. srpna na Aljašce.

9. srpna 2025

Nejsem Fierlinger. EU a NATO zmutovaly. Maláčová o odchodu straníků i Stačilo!

Premium

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová v rozhovoru pro MF DNES hovoří o srovnávání s politikem Zdeňkem Fierlingerem, který stranu v roce 1948 dovedl ke sloučení s KSČ, o důvodech, proč by podpořila referenda o...

9. srpna 2025

Grilovačku kazí deště i dražší maso. Češi změnili zvyky v nakupování surovin

Premium

Cenovky za maso či sýry na gril od loňska stouply, přesto za grilovací sezonu letos Češi plánují utratit méně než před rokem. Může za to deštivé počasí, kvůli kterému o část sezony přišli. Zároveň...

9. srpna 2025

Kdo je král bitcoinů? Přece himálajský Bhútán. Chce si tak vydělat na rozvoj

Premium

Bhútán si v řadě věcí jede po vlastních kolejích a na okolní svět se moc neohlíží. Himalájské buddhistické království třeba jako vůbec první na světě kompletně zakázalo kouřit na veřejnosti. Místo...

9. srpna 2025

Trump postrčil Arménii a Ázerbájdžán k míru, v Bílém domě podepsali deklaraci

Lídři Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě za přítomnosti Donalda Trumpa podepsali deklaraci o ochotě uzavřít mírovou dohodu, která by měla udělat tečku za letitým sporem o Náhorní Karabach. Dohoda...

8. srpna 2025  23:22,  aktualizováno  23:50

Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině

Sledujeme online

USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí to agentura Bloomberg v souvislosti s plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho...

8. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  22:31

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

Čeští hasiči pomáhají s hašením rozsáhlého požáru u města Keratea nedaleko Atén. Oheň se kvůli silnému větru nedaří dostat pod kontrolu. V zasažené oblasti byl nalezen mrtvý muž. Podle českých...

8. srpna 2025  21:58

Zemřel astronaut s českými kořeny Jim Lovell, kapitán proslulého letu Apollo 13

Zemřel astronaut Jim Lovell, kapitán letu Apollo 13, jehož posádku směřující k Měsíci se v roce 1970 jen těsně podařilo zachránit před katastrofou. Lovell se řadí mezi kosmonauty s českým původem....

8. srpna 2025  21:49

Trump vyzval armádu k boji proti latinskoamerickým kartelům, Mexiko reaguje

Americký prezident Donald Trump dal pokyn ministerstvu obrany, aby se americká armáda zaměřila na latinskoamerické drogové kartely, které Washington zařadil na svůj seznam teroristů, napsal v pátek...

8. srpna 2025  21:28

Vlivná galerie odstranila díla kritizují autoritářství. Na žádost Číny

Jedna z nejvýznamnějších thajských galerií odstranila na žádost Číny z výstavy o autoritářských režimech díla, která zobrazovala zacházení Pekingu s etnickými menšinami a jeho počínání v Hongkongu....

8. srpna 2025  20:17

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Švýcarsko, náš vzor. Na Ukrajině se debatuje o po zuby ozbrojené neutralitě

Premium

Zatímco Donald Trump a Vladimir Putin potichu pečou dohodu o příměří, v Kyjevě se opět živě debatuje o poválečném bezpečnostním uspořádání Ukrajiny. Členství v NATO je už jen fata morgána, Bílý dům...

8. srpna 2025

Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Okresní státní zastupitelství a policejní správa ve městě Nová Gorica ve Slovinsku dostaly v pátek trestní oznámení proti izraelskému vojákovi, který tráví dovolenou u řeky Soči. Důkazy nasvědčují,...

8. srpna 2025  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.