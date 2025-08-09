Trump oznámil, že se s Putinem sejde příští pátek na Aljašce

Podle agentury Bloomberg USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Šéf Kremlu chce podle ní kontrolu nad celým Donbasem. Bílý dům zprávu označil za spekulaci.
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna 2025) | foto: Ken Cedeno, Reuters
Americký prezident Donald Trump dnes podle agentur oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15. srpna na Aljašce.
Lídři Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě za přítomnosti Donalda Trumpa podepsali deklaraci o ochotě uzavřít mírovou dohodu, která by měla udělat tečku za letitým sporem o Náhorní Karabach. Dohoda...
USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí to agentura Bloomberg v souvislosti s plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho...
Zatímco Donald Trump a Vladimir Putin potichu pečou dohodu o příměří, v Kyjevě se opět živě debatuje o poválečném bezpečnostním uspořádání Ukrajiny. Členství v NATO je už jen fata morgána, Bílý dům...
