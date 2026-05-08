Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Bude i výměna zajatců

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu o třídenním příměří potvrdil a očekává, že Spojené státy zajistí, aby ji Rusko dodrželo. Potvrdil také výměnu zajatců.
Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva připomene v sobotu. Poznamenal, že i Ukrajina byla velkou součástí druhé světové války.
Trump a Putin se shodli na příměří během květnových oslav, řešili také Írán
„Tuto žádost jsem vznesl přímo já a velmi si vážím toho, že s ní prezident Vladimir Putin i prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasili,“ napsal dále Trump.
„Snad to je začátek konce velmi dlouhé, smrtící a tvrdě vedené války. Jednání o ukončení tohoto velkého konfliktu, největšího od druhé světové války, pokračují a každý den jsme blíž a blíž,“ doplnil.