Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Bude i výměna zajatců

Autor: ,
  20:10
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022.
Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal na Floridu. (1. května 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu o třídenním příměří potvrdil a očekává, že Spojené státy zajistí, aby ji Rusko dodrželo. Potvrdil také výměnu zajatců.

Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva připomene v sobotu. Poznamenal, že i Ukrajina byla velkou součástí druhé světové války.

Trump a Putin se shodli na příměří během květnových oslav, řešili také Írán

„Tuto žádost jsem vznesl přímo já a velmi si vážím toho, že s ní prezident Vladimir Putin i prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasili,“ napsal dále Trump.

„Snad to je začátek konce velmi dlouhé, smrtící a tvrdě vedené války. Jednání o ukončení tohoto velkého konfliktu, největšího od druhé světové války, pokračují a každý den jsme blíž a blíž,“ doplnil.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Labouristé ve Walesu utrpěli porážku, Reform UK v Anglii získala přes 1000 míst

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje při setkání s nově...

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická...

8. května 2026  10:31,  aktualizováno  20:04

Jak lidé čelí vyhoření: autopilot a žádná práce navíc. Přetížení škodí sobě i firmám

Premium
ilustrační snímek

Až pětina zaměstnanců zažívá psychický rozklad provázený ztrátou motivace a jede v režimu „přežití“. Řeč je o fenoménu, kdy se pracovníci pod dlouhodobým tlakem nejdříve stahují do sebe a vzdalují,...

8. května 2026

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Napětí mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem sílí. Hlava státu nelibě nesla, že Babiš dorazil na schůzku na Hrad bez omluvy o patnáct minut později. Předseda vlády na to...

8. května 2026  14:39,  aktualizováno  18:38

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

8. května 2026  18:29

Fico přiletěl na oslavy do Moskvy. Využil trasu přes Česko

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy, aby se zúčastnil akcí ke Dni vítězství, napsala ruská státní agentura TASS. Podle Denníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení...

8. května 2026  16:22,  aktualizováno  18:15

Nemáme prezidentský systém, hájí koalice, že nechce Pavla na summitu NATO

Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...

Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se neshodli na účasti hlavy státu na summitu NATO. Podle koaličních zástupců je záležitost rozhodnutím vlády, protože ta je zodpovědná za zahraniční...

8. května 2026  12:05,  aktualizováno  18:08

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku...

8. května 2026  17:50

Česko si nedokáže představit, že by se vzdalo práva veta v EU, řekl v Berlíně Macinka

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...

Česká republika si nedokáže představit, že by se vzdala národního práva veta při hlasování v Evropské unii. Po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem to v pátek v Berlíně řekl šéf...

8. května 2026  17:38

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka, šlo o muže ročníku 1988, jak uvedl pro...

8. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:07

Ostré projevy i potyčky na Dni vítězství na Olšanech. Emoce vyvolaly sporné symboly

Příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. (8....

Na pražských Olšanských hřbitovech probíhají pietní akty k výročí konce druhé světové války, které může vyostřit ještě příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. Jejich...

8. května 2026  16:08,  aktualizováno  17:06

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

