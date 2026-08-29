Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl rovněž, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii.
Trump oznámil dohodu s Venezuelou, USA získají obří množství ropy
Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Trump oznámil dohodu s Venezuelou, USA získají obří množství ropy
Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa uzavřely s Venezuelou ropnou dohodu, která jim má zajistit většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů prokázaných venezuelských zásob, přičemž...
Obce chystají past na kamiony. Ty, které porušují zákaz, mají chytat zvláštní kamery
Stovky obcí po celém Česku roky marně přihlížejí, jak jimi i přes zákazy denně projíždějí stovky kamionů objíždějící ucpané silnice nebo se vyhýbající placení mýta. Obce v prstenci okolo Brna, které...
Plakaly tisíce lidí v ulicích, plakalo i nebe. Norové doprovodili rakev zesnulého krále
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému...
Českem procházejí intenzivní bouřky, meteorologové varují před nárazy větru a kroupami
Českem procházejí intenzivní bouřky. Od Šumavy postupují rychle k severovýchodu. Meteorologové varovali především před silnými nárazy větru. Objevit se mohou i kroupy o velikosti přes dva centimetry,...
Trump je nadále odsouzený v kauze pornoherečky. Soud zamítl vymazání verdiktu
Federální soud ve Spojených státech v pátek znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení...
Rusové opět stojí fronty na benzin, Zelenskyj chce 1000 úderů denně
Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinerie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly čtyři z deseti největších zpracovatelů, jejichž úkolem je...
Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu
Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu panelového domu vypadlo malé dítě. Policie odmítla kvůli věku sdělit okolnosti.
Jako v roce 2022. Rusové prchají do Gruzie a Arménie, chtějí uniknout mobilizaci
Rusové začínají ve světle spekulací o nadcházející mobilizaci opouštět svoji zemi. Naznačují to zprávy z Gruzie či Arménie o růstu počtu obyvatel a zvyšujícím se zájmu Rusů o tamní nemovitosti....
Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování
Armáda připravuje Informační systém zabezpečení obrany státu (IS ZOS), který má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů,...
Zázrak uprostřed katastrofy. Zelený domek odolal povodni, rodina přežila na balkóně
Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům...
Moderní rodinný dům 4+kk s prosklenou terasou, vířivkou a zahradou, Klínec u Mníšku pod Brdy, 20 min
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13 990 000 Kč
Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Téměř dva tisíce se pohřešují
V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to v pátek uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu...
Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí
Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině v pátek vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně...