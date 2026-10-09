Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty na americký a světový trh. Dodávky podle něj budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na dohodu o dodávkách ruské nafty uvedl, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle Zelenského ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.
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Státy G7 uvolní zásoby nafty a ropy. Shodli se na tom lídři zemí po nátlaku Trumpa
Agentura AP označila Trumpovo oznámení za šokující. Americký prezident se tímto způsobem snaží před listopadovými volbami řešit vysoké ceny pohonných hmot v USA.
Vzhledem k existujícím sankcím vůči Rusku už vydalo americké ministerstvo financí pro dodávky ruské nafty dočasné povolení, které platí do 7. dubna příštího roku, napsala agentura DPA.
V listopadu Rusko podle Trumpa dodá dalších 500 tisíc tun nafty, hned poté má následovat další milion tun. „Navíc, v závislosti na stavu rafinerií, pak Rusko v krátké době dodá tři miliony tun nafty,“ napsal americký prezident. Zároveň předpověděl rychlý pokles cen nafty v USA i ve světě.
Zmocněnec Kremlu pro mezinárodní obchodní spolupráci Kirill Dmitrijev dnes pochválil spolupráci mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti nafty a energetiky. Prohlásil, že z této spolupráce bude těžit celý svět.
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Rusko kvůli Ukrajině přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem, prohlásil Trump
Trumpovo překvapivé oznámení přichází poté, co americký prezident minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině.
Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
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Američané si budou moct koupit daňově zvýhodněný diesel, rozhodl Trump
Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.
Z vysokých cen v poslední době naopak viní setrvalé ukrajinské útoky. Kyjev uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat její agresivní válku.
Vysoké ceny benzinu a nafty představují pro Trumpa velký problém před blížícími se listopadovými volbami, ve kterých se jeho Republikánská strana bude snažit udržet většinu v Kongresu.