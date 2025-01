Tady je Donaldovo. Trump vrátil do Oválné pracovny tlačítko na colu i Churchilla

Když Donald Trump po inauguraci promlouval ke svým příznivcům v útrobách Capital One Areny, přišla řeč na každodenní pracoviště amerického prezidenta. „Oválnou pracovnu všichni milujeme. Je to místo, kde války začínají, ale kde mohou rovněž skončit. Když se tak nad tím zamýšlím, vlastně všechno končí a začíná právě tam,“ prohlásil staronový šéf Bílého domu.

Je tradicí, že prezidenti si interiér Oválné pracovny upravují k obrazu svému. Trump není výjimkou a první exekutivní příkazy v pondělí odpoledne už podepisoval v prostorách navržených podle jeho přání. Co se zde od vlády Joea Bidena změnilo? Procházku po 76 metrech čtverečních začneme pohledem k pracovnímu stolu. Vlevo od něj najdeme bustu Abrahama Lincolna a nad ním portrét tohoto 16. prezidenta Spojených států.

S pohledem upřeným dolů je patrná velká změna na zemi, modrý koberec vystřídal světle krémový, Trump do Oválné pracovny vrátil variantu z dílny Nancy Reaganové. Americký státní znak uprostřed však nechybí.

Přesuňme se doprava, Biden zde vystavoval bustu Harryho Trumana a Benjamina Franklina, Trump je nahradil Andrewem Jacksonem a drobnou bronzovou skulpturou s názvem Bronco Buster, kterou v roce 1895 vyrobil vpravdě renesanční americký umělec Frederic Remington.

Za stůl Trumpův tým přidal prapory všech šesti uniformovaných složek, tedy armády, letectva, námořnictva, námořní pěchoty, pobřežní stráže a vesmírných sil.

Rodinné fotky a tlačítko na colu

Samostatnou kapitolou je návrat busty Winston Churchilla přímo do Oválné pracovny, tentokrát se nachází u pohovek naproti pracovnímu stolu, ukazuje porovnání listu The Times. Dílo sochaře Jacoba Epsteina dostal v roce 2001 tehdejší prezident George W. Bush jako dárek od britské vlády. Od té doby je terčem vtípků i společných fotografií při návštěvách britských politiků. Demokratická administrativa ji pouze přesunula do jiných částí Bílého domu. Trump se k jednomu z největších britských politiků historie netají obdivem.

Osobnější dekorace najdeme na jednom ze stolů, kam si Trump vystavil zejména rodinné fotografie. Na snímcích lze spatřit jeho matku Mary Anne MacLeodovou či otce Freda Trumpa. Na další fotografii současný prezident pózuje se svým malým synem Barronem, který je oblečený do baseballového dresu, a nechybí ani snímek s dcerou Tiffany.

A pochopitelně nemůže chybě ani dnes již legendární červené tlačítko, jež se omílalo už během prvního Trumpova mandátu. Nejde o signál nouze, neodpalují se jím jaderné zbraně ani nerozpoutávají války. Jeho funkce je mnohem přízemnější: když dostane Trump chuť na svou oblíbenou dietní coca-colu, stačí zmáčknout tento červený zázrak a osvěžení už je na cestě.

Stůl, který provází prezidenty

Od roku 1977 je konstantou Oválné pracovny takzvaný Resolute Desk, tedy masivní dubový stůl vyrobený z pozůstatků britského plavidla HMS Resolute. Stůl darovala v roce 1880 tehdejšímu prezidentovi Rutherfordu B. Hayesovi britská královna Viktorie. Krásně zdobený kus nábytku od té doby využívali všichni prezidenti s výjimkou Lyndona B. Johnsona, Richarda Nixona a Geralda R. Forda. Dlouhé roky bylo jeho domovem druhé patro Bílého domu.

Po rekonstrukci sídla amerických prezidentů během administrativy Harryho S. Trumana stůl putoval do přízemí do takzvané vysílací místnosti. Dwight D. Eisenhower ho krátce využíval při rozhlasových a televizních projevech. V Oválné pracovně se stůl poprvé objevil za vlády Johna F. Kennedyho, Lyndon B. Johnson si následně vybral jiný nábytek a Resolute Desk tak byl mezi lety 1966 až 1977 k vidění v prostorách Smithsonova institutu.

Od nástupu Jimmyho Cartera do úřadu už stůl provázel všechny americké prezidenty přímo v Oválné pracovně. Jen staršímu z rodu Bushů se zjevně příliš nezalíbil, používal ho pouhých pět měsíců, než ho vyměnil za jiný. Clinton si ho následně opět přisvojil a byť se po provalení kauzy s Monicou Lewinskou spekulovalo, že se milostným eskapádám oddávali přímo na něm, prezidentova milenka to opakovaně odmítla.