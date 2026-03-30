USA by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, varoval Trump

Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, prohlásil v rozhovoru s listem Financial Times americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Donald Trump (27. března 2026)

Donald Trump (27. března 2026)

Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...
Složený snímek zachycuje satelitní záběry ostrova Charg v Íránu před americkými...
Donald Trump (16. března 2026)
35 fotografií

USA společně s Izraelem zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Konflikt vedl k výraznému zdražení ropy, neboť íránské protiúdery prakticky zablokovaly Hormuzský průliv, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

USA posílají k Íránu tisíce mariňáků. Možná obsadíme Charg, varovaly spojence

Podle Trumpa ale Írán umožnil ropným tankerům pod pákistánskou vlajkou úžinou proplout. „Umožnil nám proplout s 20 velkými loděmi s ropou přes Hormuzský průliv, a to počínaje zítřejším ránem (dnes SELČ),“ citovala Trumpa agentura Reuters.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny.

Ostrov Charg

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

14. března 2026
Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

OBRAZEM: Letná plná vzkazů politikům. Podívejte se, co konkrétního jim říkají

Demonstrace Milion chvilek... Letná. (Praha, 21. března 2026).

Na Letné se v sobotu konala demonstrace spolku Milion chvilek, na kterou dorazily statisíce lidí z celé republiky. Účastníci dávali najevo nespokojenost s vládou i obavy z vývoje naší země. Na...

New York dává 6 750 dolarů na jednoho bezdomovce měsíčně. I tak zůstávají na ulici

Premium
ilustrační snímek

Válka neválka, tohle nesmí propadnout sítem: New York vydává na bezdomovce tolik, že kdyby se to na ně rozpočítalo, každý by měl snový příjem 6 750 dolarů měsíčně.

30. března 2026

Neplatičů alimentů prudce přibylo. Vláda chce změnu, má jim opět hrozit vězení

Premium
ilustrační snímek

Jen tři měsíce stačily k tomu, aby se ukázalo, že loňská dekriminalizace neplacení výživného byla pro tisíce rodin katastrofou. Dlužníkům už nehrozí vězení a matkám se prý vysmívají do očí s tím, že...

30. března 2026

Daně v okolí jsou nižší, říká nová šéfka Stocku. K Zelené přibude Modrá

Ředitelka Stock Plzeň Božkov Romana Jourdren (březen 2026).

Černý trh s alkoholem kvůli zvyšování spotřební daně logicky roste, říká v rozhovoru s MF DNES nová generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov Romana Jourdren, Letos chce firma uvést na trh po vzoru...

30. března 2026

Proč pracujeme lépe, když víme, že se o nás někdo zajímá? Zjištění je překvapivé

ilustrační snímek

Napadlo vás někdy, proč lidé pracují lépe, když se o ně někdo zajímá? Podle psychologů není důvodem jen to, že nás někdo kontroluje. Roli hraje i skutečnost, že zájem druhých je nám příjemný. Tento...

30. března 2026

Drahé palivo lidi z aut nevyhnalo, někde ani navýšit kapacitu veřejné dopravy nelze

Premium
ilustrační snímek

Žádný okem viditelný rozdíl experti zatím nezaznamenali, přesto část oslovených železničních dopravců v posledních dnech registruje vyšší zájem o cestování hromadnou dopravou. Pokud by ropný šok...

30. března 2026

Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

V Benecku na Semilsku hoří střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Nikdo se nezranil, hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu.

29. března 2026  21:47,  aktualizováno  22:46

Neukázat vše. Bundeswehr straší sociální sítě, příspěvky z kasáren projdou cenzurou

Německý voják v kasárnách v Berlíně (23. března 2026)

Německá armáda zpřísňuje pravidla pro sociální sítě kvůli obavám z úniku citlivých informací a kybernetických útoků. Příspěvky vojáků, které dříve pomáhaly přilákat nové rekruty a ukazovaly...

29. března 2026  20:27

Nový zákon umožní zabavit podezřelý majetek. Podle odborníků hrozí zneužití

Premium
ilustrační snímek

Vláda přednedávnem schválila návrh zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu na bázi pravděpodobnosti. Zatímco ministerstvo spravedlnosti si od zákona slibuje volnější ruce v boji proti...

29. března 2026  20:22

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...

29. března 2026  20:05

„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře

Premium
Brýlí jsem během života měla určitě víc než chlapů, říkala zpěvačka s úsměvem.

Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...

29. března 2026

Zastaneme práci jako muži, říkají ukrajinské vězeňkyně. Míří na frontu

Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)

Ukrajina stále častěji zapojuje do armády také vězeňkyně, které měly dosud k vojenské službě jen omezený přístup. Většina z nich se připravuje zejména na průzkum a ovládání dronů. Pro odsouzené ženy...

29. března 2026  18:32

