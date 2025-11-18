„Toto se zapíše jako jedno z nejdůležitějších schválení v historii spojených národů a povede k dalšímu míru na celém světě,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Poděkoval zároveň všem členům RB OSN, kteří pro rezoluci hlasovali, a v první řadě Rusku a Číně, které nevyužily své právo veta a zdržely se hlasování.
|
Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů
Trump připomněl, že schválená rezoluce vychází z jeho plánu příměří, který mimo jiné počítá s ustavením mezinárodního výboru, v jehož čele by stál Trump a který by dohlížel na dění na palestinském území.
Proti návrhu už se podle agentury Reuters postavilo teroristické hnutí Hamás, podle kterého přijatá rezoluce neodpovídá palestinským požadavkům a na Pásmo Gazy uvaluje mezinárodní poručenství. Hamás také uvedl, že odpor vůči Izraeli za použití veškerých prostředků je legitimní a odmítl odzbrojení, které je jednou z klíčových součástí Trumpova plánu.
V Pásmu Gazy od 10. října platí příměří, třebaže Izrael i teroristické hnutí Hamás tvrdí, že druhá strana klid zbraní porušuje. Jde jen o počáteční fázi amerického plánu, který počítá s odzbrojením Hamásu, vytvořením civilní palestinské správy Pásma Gazy a postupnou obnovou úzkého pobřežního pásu, který zpustošila dva roky trvající válka Hamásu a Izraele.