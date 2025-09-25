Sabotáž, zuří Trump. Tajná služba vyšetřuje nefungující eskalátor i čtecí zařízení

Americká Tajná služba vyšetřuje, zda se někdo nesnažil překazit vystoupení prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN a ohrozit jeho bezpečnost. Uvedl to šéf Bílého domu, který označil zastavení eskalátoru a krátký výpadek čtecího zařízení a zvuku za sabotáž. Činitelé OSN oponují, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.

Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem a od Trumpova nástupu do funkce omezují její financování.

Donald Trump s manželkou Melanií na eskalátoru v OSN (23. září 2025)
Donald Trump na eskalátoru v OSN (23. září 2025)
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová při příjezdu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025)
Prezident Donald Trump je doprovázen na pódium, aby promluvil na 80. zasedání Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)
Kromě podle něj nevyhovujícího stavu sídla OSN prezident zmínil i výpadek eskalátoru, který podle něho zastavil uprostřed cesty a ohrozil bezpečnost jeho i první dámy Melanie. Stěžoval si rovněž na výpadek čtecího zařízení a zvuku na úvod svého projevu.

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

„Ne jedna, ne dvě, ale tři velice zlověstné události,“ napsal ve středu na své síti Truth Social. Uvedl také, že šlo o sabotáž, a vyzval k zadržení jejích strůjců. Vyšetřováním se podle Trumpa zabývá Tajná služba, která má na starost ochranu prezidenta a dalších nejdůležitějších lidí v zemi.

Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric uvedl, že eskalátor zastavil z bezpečnostních důvodů. Jeho vypnutí mohl nechtěně způsobit člen Trumpova doprovodu, který stál při jízdě obráceně a natáčel video, uvedl mluvčí.

Vyšetřete to! žádá Bílý dům OSN po zastavení eskalátoru s Trumpem

Další nejmenovaný činitel pak Reuters sdělil, že čtecí zařízení pro prezidenta dodal přímo jeho úřad.

