Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem a od Trumpova nástupu do funkce omezují její financování.
Kromě podle něj nevyhovujícího stavu sídla OSN prezident zmínil i výpadek eskalátoru, který podle něho zastavil uprostřed cesty a ohrozil bezpečnost jeho i první dámy Melanie. Stěžoval si rovněž na výpadek čtecího zařízení a zvuku na úvod svého projevu.
Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl
„Ne jedna, ne dvě, ale tři velice zlověstné události,“ napsal ve středu na své síti Truth Social. Uvedl také, že šlo o sabotáž, a vyzval k zadržení jejích strůjců. Vyšetřováním se podle Trumpa zabývá Tajná služba, která má na starost ochranu prezidenta a dalších nejdůležitějších lidí v zemi.
Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric uvedl, že eskalátor zastavil z bezpečnostních důvodů. Jeho vypnutí mohl nechtěně způsobit člen Trumpova doprovodu, který stál při jízdě obráceně a natáčel video, uvedl mluvčí.
Vyšetřete to! žádá Bílý dům OSN po zastavení eskalátoru s Trumpem
Další nejmenovaný činitel pak Reuters sdělil, že čtecí zařízení pro prezidenta dodal přímo jeho úřad.