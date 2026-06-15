Jedním z VIP hostů akce byl i komik Tony Hinchcliffe, který způsobil rozruch v závěrečné fázi Trumpovy kampaně na druhé funkční období v roce 2024. Na shromáždění v newyorské Madison Square Garden nazval Portoriko „plujícím ostrovem odpadků“. Trumpův štáb tehdy učinil vzácný krok a distancoval se od komika s tím, že vtip neodráží Trumpovy názory.
Jeden z bojovníků v ringu, Brazilec Mauricio Ruffy, vzápětí po vítězství v zápase se svým soupeřem požádal svou přítelkyni Nadine o ruku. Ta odpověděla gestem – ukázala palec nahoru. Prezident Donald Trump po knock-outu v ringu poprvé udeřil na gong.
|
USA a Írán dospěly k dohodě, Trump dal pokyn otevřít Hormuz a ukončit blokádu
Podívaná začala v neděli 20:00 místního času (v pondělí ve 2:00 SELČ) a její trvání se očekává až do časných ranních hodin. K příležitosti vznikla v zahradě Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem, jenž dostal jméno The Claw (dráp) a je vybaven osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami pro více než 4 000 diváků.
Dalších až 70 tisíc lidí mohlo zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse.
Americká policie uvedla, že přítomnost šampióna soutěže Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních ve střední váze Seana Stricklanda v Ellipse přilákala takovou pozornost návštěvníků, že to vedlo k nepokojům.
Strickland nebyl pokutován ani zatčen, ale byl odvezen do hotelu a bylo mu řečeno, aby se na místo konání nevracel, uvedli policisté. Úřady uvedly, že Stricklanda nechaly vyvést z prostranství Ellipse u Bílého domu kvůli obavám o jeho bezpečnost a bezpečnost fanoušků.
Trojnásobný wrestlingový šampion Bo Nickal po vítězství nad Kylem Daukausem, kterého srazil pravým hákem, šel rovnou k Trumpovi a krátce s prezidentem promluvil. Nickal s Trumpem navázal přátelský vztah poté, co se v roce 2019 setkali v Bílém domě během ceremoniálu pro univerzitní sportovce, dodala AP.