Trumpova firma se dopustila daňových podvodů, rozhodl newyorský soud

Firma bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, The Trump Organization, byla v úterý u soudu v New Yorku shledána vinnou z daňového podvodu. Podle agentury AP je to jasné odmítnutí finančních praktik vysokých manažerů v Trumpově společnosti.