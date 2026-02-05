Mocný vítěz a vůdce, podpořil Trump Orbána v parlamentních volbách

„Velice respektovaný maďarský premiér Viktor Orbán je skutečně silný a mocný vůdce s prokázanou schopností dosahovat fenomenálních výsledků. Neúnavně bojuje za svou velkou zemi a její obyvatele a miluje je, stejně tak jako já Spojené státy americké,“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social. Orbán se podle něj zasazuje o růst ekonomiky, vytváření pracovních míst, zastavení nelegální migrace a vládu práva a pořádku.
Trump tvrdí, že vztahy mezi oběma zeměmi dosáhly „spektakulárních úspěchů, a to především díky premiérovi Orbánovi“. „Těším se na další úzkou spolupráci s ním, aby obě naše země mohly dále pokročit na této úžasné cestě k úspěchu a spolupráci. Byl jsem hrdý na to, že jsem Viktora podpořil v jeho znovuzvolení v roce 2022, a je mi ctí učinit tak znovu.“
„Viktor Orbán je opravdový přítel, bojovník a vítěz a má mou plnou a naprostou podporu v jeho znovuzvolení premiérem Maďarska,“ dodal Trump.
|
Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu
Orbán sdílí s Trumpem konzervativní postoje a je považován za jednoho z jeho nejbližších spojenců v Evropě. Šéf Bílého domu jej opakovaně vychvaluje jako svého přítele, kterému naslouchá ohledně jeho názorů na Ukrajinu a Rusko.
Orbán nicméně ztrácí v průzkumech veřejného mínění. Je tudíž možné, že jej po letech naprosté dominance maďarské politiky nahradí jeho vyzyvatel Péter Magyar.