Maďarský premiér Viktor Orbán se rozplýval nad mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Svého hostitele ve Washingtonu, amerického prezidenta Donalda Trumpa se zeptal, zda si ji může vzít do Maďarska. Šéf Bílého domu to ocenil jako výborné rozhodnutí a laškovně požádal Leavittovou, ať neodchází.
Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních příkazů v Oválné pracovně (20. ledna 2025)

Donald Trump a Karoline Leavittová na palubě Air Force One (28. ledna 2025)
Leavittová při setkání Trumpa a Orbána velmi plamenně obhajovala svého šéfa, kterého se novináři ptali na obavy Američanů z cenové dostupnosti. Trump tvrdí, že ekonomice se za jeho vedení výborně daří, lidé v průzkumech si ale stěžují na vysoké ceny způsobené inflací.

„Je velmi nešťastné, že novináři v této místnosti odmítli reagovat na to, co jste právě řekl, pane (prezidente), a sice že jste zdědil nejhorší inflační krizi v moderní americké historii a že ji za pouhých 10 měsíců napravujete,“ řekla podle stanice Fox News Leavittová. „Celý den sleduji televizi, kde říkají, že nechce mluvit o dostupnosti. Právě na tom každý den pracuje. A právě to tato vláda nyní dělá.“

Novináři o tom nechtějí informovat, protože šíří falešné zprávy, reagoval na ní Trump, zatímco Orbán se snažil získat jeho pozornost. „Můžu ji pro nás získat?“ ukázal maďarský premiér na mluvčí.

Trump dal Orbánovi výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu, bude trvat rok

Přítomné, včetně Trumpa, tím pobavil. „Karoline, premiér by chtěl, abys pro něj pracovala v Maďarsku. Je to velmi dobré rozhodnutí,“ obrátil se na Leavittovou. „Prosím, neopouštěj nás, Karoline,“ zavtipkoval.

Trump neskrývá, že má slabost pro osmadvacetiletou Leavittovou, nejmladší mluvčí Bílého domu. „Ten obličej... a ty rty, pohybují se jako kulomet,“ rozplýval se nad ní v říjnu před svým odletem z Izraele. Už dříve řekl, že je podle něj „hvězda“.

Orbán je blízký Trumpův spojence, prezident jej označuje za svého „přítele“. Premiér přiletěl do Washingtonu, aby pro Maďarsko od USA získal výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. S šéfem Bílého domu též probíral možnou schůzku ruského prezidenta Vladimira Putina s Trumpem v Budapešti.

