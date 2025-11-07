Orbán míří do Bílého domu. Pokusí se oživit šance na summit Trumpa a Putina

  13:47
Maďarský premiér Viktor Orbán se chystá na páteční schůzku v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která se uskuteční v pátek večer našeho času. Orbán se především pokusí obnovit přípravy na summit v Budapešti mezi Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, který by měl pomoci stanovit podmínky pro ukončení války na Ukrajině. Orbánovi by to mohlo přinést i potřebné plusové body v domácí politice.
Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají ruce před summitem v Egyptě. (13. října 2025) | foto: ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...
Zleva: Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Putin
Maďarský premiér Viktor Orbán (2. října 2025)
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...
Podle britského deníku The Guardian je Orbánovou prioritou dostat Trumpa do Maďarska, což by premiérovi mohlo zvednout preference před parlamentními volbami, které se v zemi konají příští rok v dubnu.

To by se Orbánovi mohlo podařit skrze obnovení příprav na mírový summit mezi Trumpem a Putinem. Vrcholné setkání se mělo původně konat koncem října, ovšem po telefonátu ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova s jeho americkým protějškem Markem Rubiem schůzku zrušili Američané.

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Důvodem měly být nekompromisní požadavky Rusů na Ukrajině, konkrétně teritoriální ústupky ze strany Kyjeva, zásadní omezení jeho ozbrojených složek a závazek, že nikdy nevstoupí do NATO.

V důsledku těchto požadavku doporučil Rubio Trumpovi, aby se summitu vůbec nezúčastnil, jelikož Rusové neukázali žádnou ochotu k jednání.

Summit středem zájmu

Obnovení summitu by tak bylo pro Orbána úspěchem, který by ho vyzdvihl v očích jeho konzervativních podporovatelů. Podle politické analytičky Zsuzsanny Véghové z neziskové organizace German Marshall Fund bude bez ohledu na výsledek páteční schůze prezentována jako obrovský úspěch a Orbán jako „mezinárodně respektovaný lídr“.

Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Setkání Trumpa a Putina v Budapešti by bylo trnem v oku dalším evropským představitelům. Ti by byli nuceni přihlížet srdečnému vítaní ruského prezidenta, na kterého je vydán mezinárodní zatykač, jak se volně pohybuje na evropské půdě, upozornil dále analytik Max Bergmann z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Maďarsko zároveň zůstává jedinou evropskou zemí, která vetuje vstup Ukrajiny do Evropské unie, na což před nedávnem reagoval i ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. „Opravdu bychom si přáli, aby nás maďarský premiér podpořil, nebo alespoň neblokoval,“ uvedl Zelenskyj poté, co Orbán jako jediný z představitelů unijních států odmítl návrh na zahájení přístupových jednání s Ukrajinou.

Energetické vazby

Dalším důležitým bodem při pátečním setkání Orbána s Trumpem ve Washingtonu bude případná výjimka pro Budapešť z amerických sankcí, aby mohlo dát nakupovat ruskou ropu a plyn.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Americká administrativa uvalila na konci října sankce proti ruským ropným gigantům Rosněfť a Lukoil, což má za cíl dále snížit příjmy Kremlu z exportu ropy.

Schůzka může odhalit, jak daleko je Trump ochoten se sankcemi na ruskou energetiku zajít. To je klíčové nejen pro Maďarsko, ale také Slovensko, jehož energetika je na dovozu ruské ropy silně závislá.

Válka na Ukrajině

Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,...

7. listopadu 2025  13:50

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu dopravní nehoda v tunelu Hřebeč. Kamion s nadrozměrným nákladem se zde střetl s osobákem. Tunel byl...

7. listopadu 2025  13:38

Jde jim o peníze. Tomáš Pojar promluvil o lidech, kteří ho chtěli zdiskreditovat

Premium
Zapíše se ruský prezident Vladimir Putin do historie podobně jako car Petr I....

Končící premiér Petr Fiala z ODS asi před měsícem oznámil, že se na jednoho z jeho důležitých spolupracovníků chystá diskreditační kampaň kvůli údajnému podezření ze spolupráce se zahraniční...

7. listopadu 2025  13:33

