VIDEO: Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž

Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž

  10:45
V Oválné pracovně Bílého domu se ve čtvrtek odehrála dramatická situace. Americká administrativa Donalda Trumpa musela přerušit své oznámení, když za zády prezidenta omdlel muž. Stalo se tak při vyjednávání o snížení cen léků na hubnutí, které vede Trump s farmaceutickými giganty Novo Nordisk a Eli Lilly. Podle informací Bílého domu omdlel jeden ze zástupců Eli Lilly.

„Je v pořádku,“ řekl prezident Trump, poté co k muži přivolali zdravotníky z Bílého domu.

Muž omdlel přímo v Oválné pracovně během toho, co účastníci schůzky mluvili o možném snížení cen nákladů. Na pomoc mu rychle přispěchali vedle stojící muži včetně správce pro program zdravotního pojištění Medicare Mehmeta Oze, který omdlévajícímu podepřel hlavu, zatímco ho ostatní pokládali na podlahu. Poté si ho do péče přebrali zdravotníci Bílého domu.

Srbský ministr dostal mrtvici během přímého přenosu. Z ničeho nic začal koktat

„Pokud jste někdy byli v Oválné pracovně, víte, že se tam dlouho stojí a je tam vedro. Jsem rád, že mohu říci, že zdravotnický personál Bílého domu odvedl skvělou práci a nyní se muži daří dobře, takže není důvod k obavám. Děkuji za váš zájem,“ řekl generální ředitel společnosti Eli Lilly David Ricks.

Někteří uživatelé sociálních sítí si povšimli, jak v době incidentu ze záběru odejde pryč ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. Zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai na Twitteru uvedl, že Kennedy šel pro lékařskou pomoc.

Snížení cen léků na hubnutí by mělo pomoci lidem s těžkou obezitou a cukrovkou. Doposud nebyly léky součástí zdravotního pojištění Medicare a lidi tak za ně měsíčně platili v přepočtu zhruba deset tisíc korun. Nyní by se podle Trumpa měly ceny těchto léků snížit během následujících dvou let až na polovinu dnešní ceny.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.

Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho...

7. listopadu 2025  10:14

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Vzpomínky hvězdné Sanny, ruská trojka a nesmrtelný diktátor

Sanna Marinová (20. února 2025)

Blíží se konec roku a některé známé politické osobnosti bilancují. Finská expremiérka Sanna Marinová vydala knižní zpověď, se životem účtuje i bývalý španělský král Juan Carlos. Extremisté v Německu...

7. listopadu 2025  10:11

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  9:39

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....

Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v...

7. listopadu 2025  9:36

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu...

7. listopadu 2025  9:36

Řidič tramvaje tyčí zlomil ruku cestujícímu, po přezkumu případu nebude stíhaný

Policie hledá svědky napadení

Řidič tramvaje, který loni v lednu udeřil cestujícího kovovou tyčí, jednal v sebeobraně. K takovému závěru došli kriminalisté, kteří přezkoumali incident z pražské zastávky Lehovec a rozhodli o...

7. listopadu 2025  9:34

Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...

Manželé Huličkovi z Mostu, kteří kvůli hluku roky bojují s tamním autodromem, se stali terčem různých agresivních reakcí. Díky jednomu z takových mailů se tento týden dozvěděli, že jim v bitvě dal za...

7. listopadu 2025  9:30

Brusel chce pozastavit přelomové zákony o AI. Pod tlakem USA a technologických gigantů

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA. Listu Financial Times to řekl vysoký úředník...

7. listopadu 2025  9:28

ŘSD uznalo chybu na obchvatu Frýdku-Místku. Pokuty za rychlou jízdu se zruší

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Řidiči, kteří letos 31. července dostali pokutu za rychlou jízdu v úseku dálnice D48 na obchvatu Frýdku-Místku, by ve výsledku nejspíše nemuseli o své peníze přijít. ŘSD přiznalo svou chybu, když...

7. listopadu 2025  9:25

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46,  aktualizováno  7. 11. 8:51

