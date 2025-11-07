VIDEO: Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž

„Je v pořádku,“ řekl prezident Trump, poté co k muži přivolali zdravotníky z Bílého domu.
Muž omdlel přímo v Oválné pracovně během toho, co účastníci schůzky mluvili o možném snížení cen nákladů. Na pomoc mu rychle přispěchali vedle stojící muži včetně správce pro program zdravotního pojištění Medicare Mehmeta Oze, který omdlévajícímu podepřel hlavu, zatímco ho ostatní pokládali na podlahu. Poté si ho do péče přebrali zdravotníci Bílého domu.
|
„Pokud jste někdy byli v Oválné pracovně, víte, že se tam dlouho stojí a je tam vedro. Jsem rád, že mohu říci, že zdravotnický personál Bílého domu odvedl skvělou práci a nyní se muži daří dobře, takže není důvod k obavám. Děkuji za váš zájem,“ řekl generální ředitel společnosti Eli Lilly David Ricks.
Někteří uživatelé sociálních sítí si povšimli, jak v době incidentu ze záběru odejde pryč ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. Zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai na Twitteru uvedl, že Kennedy šel pro lékařskou pomoc.
Snížení cen léků na hubnutí by mělo pomoci lidem s těžkou obezitou a cukrovkou. Doposud nebyly léky součástí zdravotního pojištění Medicare a lidi tak za ně měsíčně platili v přepočtu zhruba deset tisíc korun. Nyní by se podle Trumpa měly ceny těchto léků snížit během následujících dvou let až na polovinu dnešní ceny.