„Na důraznou žádost americké armády a z důvodů národní bezpečnosti jsem souhlasil s přeměnou velkolepého vítězného oblouku... na špičkový vojenský komplex kombinovaný s vítězným obloukem,“ napsal americký prezident na síti Truth Social.
„Toto zařízení bude sloužit k uskladnění a rychlému nasazení velkého množství dronů i odstřelovačů a zároveň umožní uchovávat značné zásoby munice pro odstřelovače. Nic podobného nikde jinde na světě neexistuje,“ dodal Trump.
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Trump se chystá začít stavět vítězný oblouk ve Washingtonu bez povolení
Administrativa amerického prezidenta 4. září uvedla, že se chystá zahájit výstavbu oblouku do dvou týdnů. Vítězný oblouk je součástí Trumpovy snahy zanechat v hlavním městě svůj architektonický odkaz.
Stavbu této budovy provázejí soudní spory. Stavba by podle kritiků například narušila symbolické propojení Lincolnova památníku a vojenského národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínila by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnila by výhled od Národní katedrály.
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Zastiňoval by vše okolo, kritizovali Trumpův vítězný oblouk tamější památkáři
Přestože Kongres schválil výstavbu památníku na místě výstavby oblouku před více než 100 lety, demokratičtí zákonodárci tvrdí, že k výstavbě oblouku je potřeba nový souhlas zákonodárného sboru. Žaloba o zastavení projektu rovněž argumentuje tím, že Trump potřebuje svolení Kongresu.
Vítěznému oblouku rovněž dosud neudělila konečné schválení Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC). Posuzuje, zda udělit výjimku stavbě, jejíž výška přesahuje 40metrový výškový limit budov ve Washingtonu. Trumpova administrativa tvrdí, že limit by se na oblouk neměl vztahovat.