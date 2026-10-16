Před dotírajícími novináři, kteří se Trumpa ptali, kdo jiný o tom tedy mohl rozhodnout, odpověděl: „Nevím.“ Pak dodal, že pochybuje, že k výpadku vůbec došlo.
Agentura Reuters dnes s odvoláním na své zdroje napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu vydal Bílý dům.
Musk předtím v příspěvku na síti X zdůraznil, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Trump.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Bruselu uvedl, že fungování satelitní komunikace od společnosti SpaceX na Ukrajině se sice zlepšilo, ale zatím nebylo plně obnoveno. Výpadek podle něj ohrožuje životy civilistů, protože Ukrajina využívá družicový systém Starshield při zachycování ruských dronů.
Evropská unie v době, kdy kvůli složitým vztahům s vládou prezidenta Trumpa debatuje o snížení závislosti na Spojených státech, připravuje vlastní alternativu systému Starlink, a to družicovou soustavu nazvanou IRIS2. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové tento chystaný systém nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních Evropě poskytne.