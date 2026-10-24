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Muž století. Trump od republikánů obdržel další vymyšlené ocenění, zářil štěstím

Autor:
  18:50
Republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů USA Joe Mitchell předává...

Republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů USA Joe Mitchell předává ocenění „Muž století“ americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi během předvolebního shromáždění v rámci kampaně k volbám do Kongresu na letišti Sioux Gateway v Sioux City ve státě Iowa. (22. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů USA Joe Mitchell předává...
Republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů USA Joe Mitchell předává...
Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...
Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...
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Že kvantita předčí také kvalitu? Na to zřejmě sázejí někteří členové Republikánské strany. Současného amerického prezidenta, který ani tento rok nedosáhl na Nobelovu cenu za mír, zásobují dalšími a dalšími falešnými cenami. Od kandidáta do Kongresu Joea Mitchella si Donald Trump nyní připsal ocenění „Muž století“.

„Vymyslel jsem nové ocenění. Jmenuje se ‚Muž století‘,“ řekl Mitchell na shromáždění v Sioux City v Iowě a v rukou držel zarámovaný certifikát.

„Ukážu to umělým médiím. CNN, přibližte tady. Tento muž udělal pro lidstvo a Ameriku víc než kterýkoli jiný prezident v historii,“ dodal.

Trump, který podle fotografických záběrů zářil štěstím, ocenění laskavě přijal, potřásl Mitchellovi rukou a předal cenu asistentovi stojícímu poblíž.

Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomeneme, hlásí Trump

Devětadvacetiletý kandidát do Kongresu, který touží nahradit republikánskou poslankyni Ashley Hinson ve 2. okrsku Iowy, využil prezidentovy přítomnosti a zasypal ho více než dostatečnou dávkou chvály.

Zaslouží si Trump Nobelovu cenu míru?

celkem hlasů: 1405

„Chtěl jsem říct, pane prezidente, že jste za posledních 10 let udržoval tuto zemi bezpečnější než kterýkoli jiný prezident v historii,“ řekl.

Zároveň projevil rozhořčení nad tím, že byla Trumpovi odepřena Nobelova cena za mír.

Gesto přišlo pouhý den poté, co si prezident na svém předchozím předvolebním shromáždění v Greenville v Jižní Karolíně stěžoval, že byl opět přehlédnut při udělování Nobelovy ceny – ocenění, po kterém i nadále zoufale touží.

„Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ reagoval už dříve Trump.

„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ sdělil.

Další z mnoha ocenění

Americký prezident se může v současné době pochlubit již celou řadou takzvaných pseudocen. Minulý rok v prosinci obdržel Cenu míru, kterou speciálně vytvořila Mezinárodní fotbalová federace FIFA.

Začátkem tohoto roku mu několik vedoucích pracovníků uhelného průmyslu a horníků v přilbách předalo trofej, která ho označila za „Nepopiratelného šampiona krásného čistého uhlí.“

V březnu, během sbírky Národního republikánského kongresového výboru, Trump obdržel takzvanou cenu „America First“ ve formě obrovské sochy orla.

Už v roce 2020, krátce poté, co Trump prohrál boj o znovuzvolení, pro něj vytvořil Národní republikánský senátní výbor čestné ocenění s názvem „Champion for Freedom Award“.

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