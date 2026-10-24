„Vymyslel jsem nové ocenění. Jmenuje se ‚Muž století‘,“ řekl Mitchell na shromáždění v Sioux City v Iowě a v rukou držel zarámovaný certifikát.
„Ukážu to umělým médiím. CNN, přibližte tady. Tento muž udělal pro lidstvo a Ameriku víc než kterýkoli jiný prezident v historii,“ dodal.
Trump, který podle fotografických záběrů zářil štěstím, ocenění laskavě přijal, potřásl Mitchellovi rukou a předal cenu asistentovi stojícímu poblíž.
|
Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomeneme, hlásí Trump
Devětadvacetiletý kandidát do Kongresu, který touží nahradit republikánskou poslankyni Ashley Hinson ve 2. okrsku Iowy, využil prezidentovy přítomnosti a zasypal ho více než dostatečnou dávkou chvály.
„Chtěl jsem říct, pane prezidente, že jste za posledních 10 let udržoval tuto zemi bezpečnější než kterýkoli jiný prezident v historii,“ řekl.
Zároveň projevil rozhořčení nad tím, že byla Trumpovi odepřena Nobelova cena za mír.
Gesto přišlo pouhý den poté, co si prezident na svém předchozím předvolebním shromáždění v Greenville v Jižní Karolíně stěžoval, že byl opět přehlédnut při udělování Nobelovy ceny – ocenění, po kterém i nadále zoufale touží.
„Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ reagoval už dříve Trump.
„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ sdělil.
Další z mnoha ocenění
Americký prezident se může v současné době pochlubit již celou řadou takzvaných pseudocen. Minulý rok v prosinci obdržel Cenu míru, kterou speciálně vytvořila Mezinárodní fotbalová federace FIFA.
Začátkem tohoto roku mu několik vedoucích pracovníků uhelného průmyslu a horníků v přilbách předalo trofej, která ho označila za „Nepopiratelného šampiona krásného čistého uhlí.“
V březnu, během sbírky Národního republikánského kongresového výboru, Trump obdržel takzvanou cenu „America First“ ve formě obrovské sochy orla.
Už v roce 2020, krátce poté, co Trump prohrál boj o znovuzvolení, pro něj vytvořil Národní republikánský senátní výbor čestné ocenění s názvem „Champion for Freedom Award“.