USA viní exšéfa FBI ze dvou trestných činů. Stupňuje se Trumpova odvetná kampaň, tvrdí média

V případě usvědčení hrozí Comeymu až pět let vězení. Někdejší šéf FBI, kterého Trump odvolal zkraje svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, čelí obvinění z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu.
Comey v reakci ve videu, které zveřejnil na instagramu, řekl: „Mám zlomené srdce kvůli ministerstvu spravedlnosti, ale mám velkou důvěru ve federální soudní systém a jsem nevinen. Ať je tedy soud a uchovejme si víru.“
Trump vyhrožuje svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad, píše agentura Reuters. Comey je však prvním případem, kdy se Trumpově administrativě podařilo dosáhnout obvinění některého z nich. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Bondiové vyšetřuje i další Trumpovy odpůrce, včetně newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové či Johna Boltona, který byl poradcem pro národní bezpečnost během prvního Trumpova mandátu.
Obvinění vznesená proti Comeymu porušují normy, které se po desetiletí snažily chránit americké orgány činné v trestním řízení před politickými tlaky, upozorňuje Reuters. Federální prokurátor ve Virginii, jenž byl pověřen vyšetřováním případu, minulý týden rezignoval poté, co vyjádřil o případu své pochybnosti, za což se mu dostalo Trumpova hněvu. Podle zdrojů Reuters obeznámených s tímto případem také další pracovníci úřadu soukromě uvedli, že pro obvinění z trestného činu nejsou dostatečné důkazy.
Trump, který v této věci vyvíjí přímý tlak na ministryni spravedlnosti, zprávu uvítal na své sociální síti. „Spravedlnost v Americe!“ uvodil velkými písmeny svůj příspěvek na Truth Social. „Tolik škodil naší zemi, a tak dlouho, a teď se začíná zodpovídat za své zločiny proti našemu národu,“ prohlásil americký prezident.
Od odvolání Comeyho v roce 2017 Trump pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016, a které podrobně popisovalo kontakty mezi Rusy a Trumpovou kampaní. Od loňského ledna, kdy se Trump vrátil do úřadu, ministerstvo spravedlnosti zkoumá Comeyho výpověď v Kongresu z roku 2020, kdy reagoval na republikánskou kritiku vyšetřování této kauzy a popřel, že by schválil vyzrazení citlivých informací médiím.
Podle ministerstva Comey uvedl Kongres v omyl, když tvrdil, že nedal nikomu jinému svolení, aby byl anonymním zdrojem ve zpravodajství o vyšetřování FBI.
Trump tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti bylo po jeho odchodu z funkce v roce 2021 zneužíváno proti němu jako politická zbraň. Sám Trump čelil federálním žalobám kvůli nedbalému nakládání s utajovanými dokumenty a snaze zvrátit svou volební porážku v roce 2020. Oba případy byly staženy.
„Donald Trump nařídil trestní stíhání svých politických odpůrců a ministerstvo spravedlnosti ho zkorumpovaně poslouchá,“ řekl Norm Eisen, bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy pro etiku a někdejší velvyslanec USA v Česku. „Toto obvinění nese všechny znaky mstivého a neopodstatněného stíhání,“ dodal.