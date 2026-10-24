„Koluje falešná zpráva, podle které se chystám zrušit tiskový sál Bílého domu a obnovit starý bazén, který se nachází přímo pod ním,“ uvedl v příspěvku osmdesátiletý prezident.
„Ačkoli možná přesunu falešná média na méně otravné místo, starý bazén obnoven nebude. Nikdy mě ani nenapadlo udělat něco tak hloupého,“ doplnil.
Bližší podrobnosti nesdělil, a není tak jasné, kam by se novináři mohli přesunout, ani to, jestli by se to týkalo všech, když ve svém příspěvku hovoří konkrétně o „fake news“ (falešných médiích).
Agentura Reuters příspěvek vnímá tak, že se vztahuje na všechna média, která z Bílého domu informují o Trumpovi a jeho administrativě.
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Trump 27. září na své sociální síti zveřejnil příspěvek se dvěma obrázky. Jeden ukazoval současný tiskový sál s popiskem „Fake News“, druhý místnost přestavěnou na bazén se zlatými prvky s popiskem „FDR Pool“ (bazén FDR).
Deník The New York Times napsal, že Trump v posledních měsících opakovaně navrhoval novináře z tiskového sálu vystěhovat a bazén obnovit.
Krytý bazén nechal v Bílém domě v roce 1933 postavit prezident Franklin D. Roosevelt, kterému plavání pomáhalo zvládat následky dětské obrny. V roce 1970 ho za prezidenta Richarda Nixona zakryli a nad ním vznikl tiskový sál.