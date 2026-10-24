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Trump plánuje odstanit novináře z Bílého domu. Bazén ale místo nich neobnoví

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  18:09
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym...

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym Burnhamem na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (22. září 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonČTK

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Americký prezident Donald Trump uvedl, že by novináře mohl přesunout z tiskového sálu Bílého domu někam jinam. Napsal to na své sociální síti Truth Social, podrobnosti neuvedl.

„Koluje falešná zpráva, podle které se chystám zrušit tiskový sál Bílého domu a obnovit starý bazén, který se nachází přímo pod ním,“ uvedl v příspěvku osmdesátiletý prezident.

„Ačkoli možná přesunu falešná média na méně otravné místo, starý bazén obnoven nebude. Nikdy mě ani nenapadlo udělat něco tak hloupého,“ doplnil.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

There is a Fake News report out there that I am going to remove the White House Press Room and bring back the old Swimming Pool, which lies directly underneath. Although I may move the Fake News to a less obnoxious location, the old swimming pool will never be brought back. I NEVER even thought to do such a stupid thing! Thank you for your attention to this matter. President DJT

24. října 2026 v 12:08, příspěvek archivován: 24. října 2026 v 15:54

Bližší podrobnosti nesdělil, a není tak jasné, kam by se novináři mohli přesunout, ani to, jestli by se to týkalo všech, když ve svém příspěvku hovoří konkrétně o „fake news“ (falešných médiích).

Agentura Reuters příspěvek vnímá tak, že se vztahuje na všechna média, která z Bílého domu informují o Trumpovi a jeho administrativě.

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Trump 27. září na své sociální síti zveřejnil příspěvek se dvěma obrázky. Jeden ukazoval současný tiskový sál s popiskem „Fake News“, druhý místnost přestavěnou na bazén se zlatými prvky s popiskem „FDR Pool“ (bazén FDR).

Deník The New York Times napsal, že Trump v posledních měsících opakovaně navrhoval novináře z tiskového sálu vystěhovat a bazén obnovit.

Krytý bazén nechal v Bílém domě v roce 1933 postavit prezident Franklin D. Roosevelt, kterému plavání pomáhalo zvládat následky dětské obrny. V roce 1970 ho za prezidenta Richarda Nixona zakryli a nad ním vznikl tiskový sál.

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