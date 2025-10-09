Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

Autor: ,
  22:27
Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné pracovně Bílého domu také prohlásil, že zvažuje nové sankce proti Rusku, protože stále odmítá ukončit válku na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...

Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v Oválné pracovně Bílého domu. (9. října 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
14 fotografií

„Budu bránit, rozhodně. Finové jsou skvělý národ. Nemyslím si ale, že se to stane,“ řekl Trump o případné americké pomoci a o riziku ruského útoku.

Trump naopak tvrdě kritizoval Španělsko kvůli neochotě navýšit výdaje na zbrojení. NATO by podle něj mělo zvážit, zda tuto zemi nevyloučit ze svých řad.

Trump ocenil Finsko jako dobrého člena Severoatlantické aliance, naopak opakovaně kritizoval Španělsko, které odmítá navýšit výdaje na zbrojení. Trump dlouhodobě žádá navýšení zbrojních výdajů zemí NATO ze dvou na pět procent HDP.

Alianční země plánují navýšit investice do armády na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta chtějí vydávat na oblasti, které armáda může využít, příkladem jsou nemocnice, infrastruktura či kybernetická bezpečnost. Španělsko však větší odvody na zbrojení odmítá. Trump k tomu poznamenal, že NATO by mohlo zvážit vyloučení Španělska.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Trump během Stubbovy návštěvy oznámil, že Spojené státy koupí od Finska 11 ledoborců. Stanice Fox News uvedla, že obchod bude mít hodnotu 6,1 miliardy dolarů (129 miliard Kč).

Trump v poslední době opakovaně hovořil o tom, že Spojené státy potřebují rozšířit flotilu ledoborců o čtyřicet nových plavidel, aby dokázaly v Arktidě čelit ruským a čínským mocenským ambicím.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné...

9. října 2025  22:27

Hamás vyhlásil konec války. Propustí rukojmí v pondělí či úterý, řekl Trump

Hamás vyhlásil konec války a začátek trvalého příměří, uvedl jeden z vůdců hnutí a jeho vyjednavač Chalíl Hajja. Hnutí podle něj dostalo záruky od USA, arabských států, které zprostředkovávají...

9. října 2025  21:41

Německá policie posílí od pátku hlídky na nádražích, obává se útoků

Německá policie připravuje celostátní akci, která má za cíl posílit bezpečnost na desítkách nádraží napříč zemí. Od pátku do neděle proto vyšle značně víc hlídek do míst, kde se lidé v uplynulých...

9. října 2025  21:31

Nabídku od budoucího premiéra bych zvážila, připustila Schwarz Bařtipánová

Raketový vzestup nové tváře, kterou ve volbách do Sněmovny nabídlo voličům hnutí ANO, starostky severočeské Bíliny a nově i poslankyně Zuzany Schwarz Bařtipánové, může ještě pokračovat. Mohla by vést...

9. října 2025  21:30

Policie v Belgii zadržela mladíky, chystali útok dronem na politiky ve stylu džihádu

Policie v Belgii zadržela tři muže, které podezřívá z přípravy útoku na politiky. Dnes o tom informovala místní prokuratura s tím, že plány na útok byly inspirované činy džihádistů. Vyšetřovatelé...

9. října 2025  20:07

Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu

Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je skutečnost, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního...

9. října 2025  14:12,  aktualizováno  19:38

Vrchní účetní nebo politický veterán? Macron hledá nového premiéra pro Francii

Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua, média v této souvislosti nejčastěji zmiňují někdejšího socialistického předsedu vlády Bernarda...

9. října 2025  19:32

Čeká ho despekt, pochyby a nedůvěra. Diplomacie se chystá na ministra Turka

Premium

Bude to Filip Turek, nebo Adam Vojtěch? Nebo dokonce Jan Zahradil? Zatímco vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš narychlo piluje složení vlády, v útrobách ministerstva zahraničních věcí roste...

9. října 2025

V sexy latexové podprsence a kalhotkách. TikTokerka Rae měla odvážný koncert

Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí...

9. října 2025  18:59

Rozpočet, EET i Česká televize. V čem se budoucí koalice programově rozchází

Premium

Personální obsazení budoucí vládní koalice Andreje Babiše (ANO) s SPD a Motoristy se finalizuje. V rozdělení resortů by chtěl mít šéf ANO jasno už během pátku. Co však teprve začíná, je jednání o...

9. října 2025  18:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy

Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve...

9. října 2025  18:36

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

9. října 2025  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.