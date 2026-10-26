„Zasr... země, nikoho z nich tu nechci.“ Trump urazil Norsko kvůli Nobelovkám

Výrok americký prezident pronesl na politickém shromáždění ve městě Port Huron ve státě Michigan. Nedávné nepokoje ve Francii připsal imigraci a uvedl, že on sám by uvítal imigranty z některých zemí, ale ne z Norska.
„Protože jsem nedostal Nobelovu cenu. Takže nikoho z Norska nechci,“ prohlásil Trump. „Z Norska se vlastně stala zasr... země.“
V době shromáždění nic nenasvědčovalo tomu, že by prezidentova administrativa přijímala novou oficiální politiku vůči norským přistěhovalcům. Norské ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Nobelova výboru mimo běžnou pracovní dobu okamžitě nereagovali na žádosti o komentář.
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Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomeneme, hlásí Trump
Trump na začátku října označil za „nesmazatelnou skvrnu“ na Norsku to, že mu nebyla udělena Nobelova cena míru. Nominaci obdržel Trump od několika vlád a od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku se netajil tím, že by ocenění rád získal. Těsně před ohlášením výsledků přiznal skepsi s tím, že výbor by cenu „asi nedal někomu jako je on“.
Laureátkou prestižního ocenění se nakonec stala jihoafrická právnička a někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayová. Rozhodnutí Nobelova výboru označil Trump za hanebné a trapné a uvedl, že on sám ukončil osm válek.
Stejný výraz Trump použil již v minulosti. Na jeho vulgární seznam „zasr... zemí“ patří také Haiti, Libye, Somálsko a Jemen, které na říjnovém shromáždění ve státě Georgia navíc označil jako země „zamořené terorismem“.
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10. října 2026