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„Zasr... země, nikoho z nich tu nechci.“ Trump urazil Norsko kvůli Nobelovkám

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  8:31
Americký prezident Donald Trump v neděli ještě více zostřil své útoky proti Norsku kvůli výsledkům Nobelových cen. Evropský stát označil vulgárně a prohlásil, že norští přistěhovalci nejsou v USA vítáni, protože odborný výbor, který sídlí v hlavním městě Oslu, mu neudělil Nobelovu cenu míru.

Výrok americký prezident pronesl na politickém shromáždění ve městě Port Huron ve státě Michigan. Nedávné nepokoje ve Francii připsal imigraci a uvedl, že on sám by uvítal imigranty z některých zemí, ale ne z Norska.

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu před odletem do Fort Myers na Floridě. (23. října 2026)
Americký prezident Donald Trump se zúčastnil předvolebního shromáždění na podporu republikánského kandidáta na guvernéra Oklahomy Mikea Mazzeiho. (1. října 2026)
Americký prezident Donald Trump znovu navštívil Texas, aby podpořil republikánského kandidáta na senátora Kena Paxtona. (7. říjen 2026)
Navanethem Pillayová (20. března 2023)
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„Protože jsem nedostal Nobelovu cenu. Takže nikoho z Norska nechci,“ prohlásil Trump. „Z Norska se vlastně stala zasr... země.“

V době shromáždění nic nenasvědčovalo tomu, že by prezidentova administrativa přijímala novou oficiální politiku vůči norským přistěhovalcům. Norské ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Nobelova výboru mimo běžnou pracovní dobu okamžitě nereagovali na žádosti o komentář.

Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomeneme, hlásí Trump

Trump na začátku října označil za „nesmazatelnou skvrnu“ na Norsku to, že mu nebyla udělena Nobelova cena míru. Nominaci obdržel Trump od několika vlád a od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku se netajil tím, že by ocenění rád získal. Těsně před ohlášením výsledků přiznal skepsi s tím, že výbor by cenu „asi nedal někomu jako je on“.

Je Donald Trump z psychického hlediska zcela v pořádku?

Laureátkou prestižního ocenění se nakonec stala jihoafrická právnička a někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayová. Rozhodnutí Nobelova výboru označil Trump za hanebné a trapné a uvedl, že on sám ukončil osm válek.

Stejný výraz Trump použil již v minulosti. Na jeho vulgární seznam „zasr... zemí“ patří také Haiti, Libye, Somálsko a Jemen, které na říjnovém shromáždění ve státě Georgia navíc označil jako země „zamořené terorismem“.

10. října 2026
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