Pro amerického prezidenta to bylo příjemné dostaveníčko s lídry NATO. Ti na něj v nizozemské Haagu během uplynulého summitu pěli chválu, poplácávali ho po zádech a ještě se zavázali k navýšení financování svých armád. Vrchol však vládce Bílého domu teprve čekal, původně měl Trump složit hlavu v luxusním hotelu v pobřežním městě Noordwijk.

Jenže do situace se vložil královský pár a statného státníka pozval do paláce Huis ten Bosch, který je jednou ze tří oficiálních rezidencí nizozemského panovníka. „Prezident toto pozvání přijal. Je to historická událost, vůbec poprvé americký prezident přebýval přímo v královské rezidenci,“ uvedl tiskové oddělení Bílého domu.

Trump se podle všeho vyspal dorůžova a během snídaně rozdával úsměvy. Když se jeho návštěva chýlila ke konci, nadešel čas na oficiální fotografii. „Jo, přesně takovou fotku chceme,“ prohlásil americký prezident a zapózoval se zdviženým palcem. „Tak to bylo skvělé, moc vám děkuji,“ dodal směrem ke královskému páru.

Zrození virálního hitu

Pak už si hlavní roli uzmula královna Máxima, ta podle záběrů zpravodajských agentur „tiše poděkovala sama sobě“ a přidala k tomu nezaměnitelnou Trumpovu mimiku. Střízlivým pohledem lze jen těžko potvrdit, že šlo o úmysl, na sociálních sítích však začalo video z „incidentu“ žít vlastním životem.

„Naše Máxima imituje Trumpa, zatímco stojí přímo za ním. Je to opravdová královna,“ rozvášnil se jeden z uživatelů na síti X. „Tak to mě dostalo,“ přizvukoval další. Jiní diskutéři se pustili rovnou do hlubokých analýz celé scénky. Je z ní podle nich zřejmé, že královna amerického prezidenta „z duše nenávidí“.

Pravdou je, že na výrazném vystupování na veřejnosti Trump postavil prezidentskou kampaň. Divoké gestikulace rukou jsou u něj základem, chybět nesmí ani špulení rtů. Do dokonalosti vše dotáhl při svém dnes již ikonickém tanečku, kterým oblažoval příznivce při mítincích po celé Americe.