Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

„Už dříve jsem varoval tyhle teroristy, že jestli neskončí s masovým vražděním křesťanů, sakramentsky za to zaplatí, a dnes (ve čtvrtek) večer se tak stalo,“ napsal Trump na své sociální síti.
Americký prezident v listopadu uvedl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že za to jsou zodpovědní radikální islamisté.
Nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu tehdy oponoval Trumpovu výroku, že jeho země nečiní dost proti pronásledování křesťanů a prohlásil, že ústava Nigérie zaručuje ochranu všech vyznání.