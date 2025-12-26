Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Autor: ,
  0:55
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů. Podle činitele citovaného agenturou Reuters zabily údery, které USA provedly ve státě Soboto po žádosti nigerijských úřadů, množství ozbrojenců.
Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)
Útok na nigerijskou mešitu spáchaný teroristickou organizací Boko Haram. (25....
Útok na nigerijskou mešitu spáchaný teroristickou organizací Boko Haram. (25....
Kostel evangelikální církve v Nigérii (7. prosince 2025)
33 fotografií

„Už dříve jsem varoval tyhle teroristy, že jestli neskončí s masovým vražděním křesťanů, sakramentsky za to zaplatí, a dnes (ve čtvrtek) večer se tak stalo,“ napsal Trump na své sociální síti.

Americký prezident v listopadu uvedl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že za to jsou zodpovědní radikální islamisté.

Nigerijská vláda zajistila propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

Nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu tehdy oponoval Trumpovu výroku, že jeho země nečiní dost proti pronásledování křesťanů a prohlásil, že ústava Nigérie zaručuje ochranu všech vyznání.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)

Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v...

26. prosince 2025

Kuchtí, rodí, jsou sexy a volí Trumpa. Antifeministky budují novou Ameriku

Premium
Donald Trump a Erika Kirková během vystoupení na pietě za Charlieho Kirka (21....

Začalo to jako instagramový trend a přerostlo v symbol konzervativní kontrarevoluce. Trumpovskou Ameriku uhranul fenomén tradwife čili žen, které se dobrovolně vzdají kariéry a veškerou energii...

26. prosince 2025

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

25. prosince 2025  21:50

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal,...

25. prosince 2025  21:47

Veselé Vánoce, radikální levicová lůzo, přál Trump. Děti varoval před zlým Santou

Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...

Americký prezident Donald Trump ve svém vánočním přání zkritizoval „radikální levicovou lůzu“ a obvinil ji, že se snaží zničit USA. Při odpovídání na telefony dětí uvedl, že udělá vše proto, aby...

25. prosince 2025  20:57

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01,  aktualizováno  20:56

„Dožít se 150 je realistické.“ Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Premium
Znovu v módě. Fu, Lu a Šou, čínští bohové štěstí, prosperity a dlouhověkosti.

Přechytračit smrt a získat více času, přejí si dnešní diktátoři. O to stejné se snažili i jejich předchůdci. Způsoby, jak toho dosáhnout, byly a jsou často bizarní. V Číně se nyní snaží prodloužit...

25. prosince 2025

Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro, který si odpykává trest 27 let vězení za pokus o převrat, se ve čtvrtek podrobil operaci tříselné kýly. Agentura AFP s odvoláním na jeho manželku Michelle...

25. prosince 2025  19:38

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Boj proti tlaku. Kubík v Bostonu stále čeká na operaci, která mu zachrání život

Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

25. prosince 2025  19:15

Rozmanitost vede k vítězství nad zlem, sdílení touhy po míru, soudí král Karel III.

Vánoční projev krále Karla III. (25. prosince 2025)

Britský král Karel III. ve čtvrtečním vánočním poselství upozornil na význam rozmanitosti, soucitu a smíření. V již čtvrtém projevu od nástupu na trůn mluvil monarcha o putování a setkávání se....

25. prosince 2025  18:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.