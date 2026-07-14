„Nechtějí vás tam. Měli byste se přesunout,“ řekl o Sýrii Trump Netanjahuovi podle amerického představitele, jehož anonymně citoval server Axios a podle něhož americký prezident totéž řekl v souvislosti s izraelskými silami v Libanonu.
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Trump uvedl, že přítomnost izraelské armády na syrském území zvyšuje napětí a mohla by vést k eskalaci. V posledních týdnech se v jižní Sýrii odehrály střety místních obyvatel s izraelskými vojáky, proti jejichž přítomnosti Syřané protestují, napsal Axios. Podle něj se telefonát Trumpa s Netanjahuem odehrál den po setkání amerického prezidenta s jeho syrským protějškem Ahmadem Šarou v Ankaře na okraji summitu NATO.
Americká vláda se už řadu měsíců snaží přimět Izrael k uzavření nové bezpečnostní dohody se Sýrií, která má od loňského ledna nového prezidenta Šaru. Ten v čele povstalců v prosinci 2024 svrhl autoritářský režim Bašára Asada.
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Izraelská armáda poté provedla stovky leteckých útoků na syrskou vojenskou infrastrukturu, což zdůvodnila obavami o bezpečnost, pokud by zbraně padly do rukou islamistických radikálních skupin. Izrael také obsadil demilitarizovanou zónu, která na syrsko-izraelské hranici vznikla v roce 1974 a byla spravována mírovou misí OSN.
Trump a Netanjahu jsou dlouhodobě spojenci, v posledních několika měsících se ale neshodnou ohledně pokračování války proti Íránu, v níž se USA snaží dojednat mírovou dohodu navzdory eskalaci amerických a íránských útoků z posledních dnů. Dohodu komplikují i boje izraelské armády s libanonským hnutím Hizballáh, které je spojencem Teheránu.
Na jihu Libanonu jsou izraelské jednotky od října 2024, kdy tam vstoupily znovu zhruba po 20 letech a opět kvůli konfliktu s Hizballáhem. Letos v březnu zahájila izraelská armáda na jihu Libanonu invazi kvůli dalšímu vyostření bojů s Hizballáhem, tentokrát kvůli válce, kterou Spojené státy a Izrael zahájily 28. února proti Íránu.