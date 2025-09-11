Vyhrocený telefonát Trumpa a Netanjahua. Prezident kritizoval izraelský útok v Kataru

Trump podle amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) vedl s Netanjahuem dva telefonického hovory. V prvním z nich, který byl údajně velmi bouřlivý, Netanjahu na pochyby Trumpa o načasování útoku mimo jiné reagoval slovy, že měl krátkou příležitost k provedení zásahů a využil ji.
Izraelská armáda v úterý odpoledne bombardovala obytný komplex v rezidenční čtvrti Dauhá, kde žijí členové Hamásu. Cílem útoku byl šéf politického křídla Hamásu Chalíl Hajjá, který ale zřejmě úder přežil. Zemřelo však šest lidí - podle agentury AFP tři osobní strážci, vedoucí kanceláře lídra Hamásu a také jeho syn. Jednou z obětí byl podle AFP i katarský poddůstojník.
Rána jednání o míru. Útok Izraele v Dauhá může ohrozit život rukojmích v Gaze
Netanjahu ve středu vyzval Katar a všechny země, které podle něj poskytují útočiště teroristům, aby je buď vyhnaly, nebo stíhaly, jinak to udělá Izrael. Katar také obvinil z poskytování azylu a financování Hamásu.
Na to ve čtvrtek reagovalo katarské ministerstvo zahraničí, které premiérova slova označilo za „výslovné hrozby budoucího porušování státní suverenity“ z jeho strany. Netanjahuova narážka, že Katar tajně ukrýval delegaci Hamásu, je pak podle resortu zoufalým pokusem ospravedlnit zločin, který „odsoudil celý svět“.
Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá
Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání pak už ve středu o Netanjahuovi řekl, že musí být postaven před soud, protože porušuje všechny mezinárodní zákony.
V Kataru pobývalo politické vedení Hamásu podle AFP už od roku 2012, a to s podporou Spojených států, které se tak snažily udržovat komunikační kanál s hnutím, jež Západ včetně USA označuje za teroristické. Katar je spojencem Washingtonu a Spojené státy mají v této zemi také vojenskou základnu.