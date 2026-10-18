Bibi vás nikdy nezklame, chválil Trump Netanjahua před izraelskými volbami

„Bibi (zdrobnělina pro Benjamina) Netanjahu byl silný, odvážný a brilantní tváří tvář strašnému odporu včetně toho, který přicházel z Izraele,“ uvedl Trump. Netanjahuovi vyjádřil naprostou a úplnou podporu. „Bibi Netanjahu vás nikdy nezklame,“ uvedl Trump.
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Netanjahu na sociálních sítích poděkoval za „obrovskou podporu a spolupráci“. „Spolu misi dokončíme,“ napsal izraelský premiér.
Parlamentní volby se v Izraeli konají 27. října. Netanjahuova strana Likud podle průzkumů zaostává za opozičním uskupením exgenerála Gadiho Eisenkota. Strany současné vládní většiny by zřejmě podle průzkumů nezískaly většinu v novém parlamentu.
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Netanjahu je v Izraeli velmi kritizován za údajnou korupci i za to, že jeho vláda nedokázala předejít teroristickému útoku ze 7. října 2023, v zahraničí pak za izraelské tažení v Pásmu Gazy. Kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy na něj vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Od svého návratu do Bílého domu loni v lednu Trump Netanjahua několikrát oficiálně přijal.