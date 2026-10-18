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Bibi vás nikdy nezklame, chválil Trump Netanjahua před izraelskými volbami

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  17:54
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...

Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě ve Washingtonu (28. července 2026) | foto: @IsraeliPMČTK

Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
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Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social podpořil před izraelskými parlamentními volbami stávajícího premiéra Benjamina Netanjahua. Podle amerického prezidenta se Netanjahu ukázal jako skvělý premiér, válečník a partner ve společné válce proti Íránu, kterou v únoru rozpoutaly Spojené státy a Izrael. Netanjahu za podporu poděkoval.

„Bibi (zdrobnělina pro Benjamina) Netanjahu byl silný, odvážný a brilantní tváří tvář strašnému odporu včetně toho, který přicházel z Izraele,“ uvedl Trump. Netanjahuovi vyjádřil naprostou a úplnou podporu. „Bibi Netanjahu vás nikdy nezklame,“ uvedl Trump.

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Netanjahu na sociálních sítích poděkoval za „obrovskou podporu a spolupráci“. „Spolu misi dokončíme,“ napsal izraelský premiér.

Parlamentní volby se v Izraeli konají 27. října. Netanjahuova strana Likud podle průzkumů zaostává za opozičním uskupením exgenerála Gadiho Eisenkota. Strany současné vládní většiny by zřejmě podle průzkumů nezískaly většinu v novém parlamentu.

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Netanjahu je v Izraeli velmi kritizován za údajnou korupci i za to, že jeho vláda nedokázala předejít teroristickému útoku ze 7. října 2023, v zahraničí pak za izraelské tažení v Pásmu Gazy. Kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy na něj vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Od svého návratu do Bílého domu loni v lednu Trump Netanjahua několikrát oficiálně přijal.

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