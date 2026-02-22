U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Autor: ,
  7:16
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, tedy na ostrov, o který dlouhodobě usiluje. Není jasné co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, obyvatelé ostrova mají bezplatnou lékařskou péči. O několik hodin dříve vrtulník dánské armády evakuoval nemocného člena posádky americké ponorky do nemocnice v Dánsku.
Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva

Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva | foto: DVIDS

Donald Trump na zasedání Rady míru (19. února 2026)
Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva
Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva
Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva
9 fotografií

O rozhodnutí vyslat plavidlo k největšímu ostrovu světa informoval americký prezident na své sociální síti Truth Social. Nuuk ani Kodaň zatím nereagovaly.

„Ve spolupráci s fantastickým guvernérem Louisiany Jeffem Landrym, pošleme do Grónska skvělou nemocniční loď, aby se postarala o mnoho lidí, kteří jsou nemocní a nedostávají tam péči. Je na cestě!!! Prezident DJT,“ napsal Trump v příspěvku na sociální síti. Další informace neposkytl, sdělení doprovodil obrázkem, který agentura AFP označila za zjevně generovaný umělou inteligencí (AI).

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

Zobrazuje podle ní americké plavidlo pojmenované Mercy, jak pluje směrem k zasněženým horám na obzoru. Americké námořnictvo má dvě nemocniční lodě: plavidla Comfort a Mercy, obě jsou v současné době v loděnici v Alabamě, podotkl WSJ. Trump podle něj zveřejnil zprávu po setkání s Landrym, kterého loni jmenoval zmocněncem pro Grónsko.

Není jasné, proč obyvatelé Grónska potřebují nemocniční loď, podotkl The Wall Street Journal a upozornil, že v Grónsku je zdravotní péče poskytována bezplatně. AFP upozornila na to, že Trump nezmínil, koho měl namysli, když psal o nemocných lidech bez péče.

Svůj příspěvek zveřejnil několik hodin poté, co dánské velitelství pro Arktidu informovalo o tom, že vrtulník dánské armády v sobotu evakuoval nemocného člena posádky americké ponorky, která se plavila u břehů Grónska.

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Trump v poslední době zvýšil tlak ve snaze získat Grónsko. Nuuk i Kodaň americké požadavky na předání ostrova USA opakovaně odmítly. Prezident potřebu získání Grónska zdůvodňoval americkou bezpečností a rostoucím vlivem Číny a Ruska v Arktidě. Po určitý čas dokonce odmítal vyloučit vojenskou operaci s cílem Grónsko získat. V lednu nakonec po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl, že dosáhl rámcové dohody o Grónsku. Nedávno NATO zahájilo misi, jejímž cílem je posílit roli aliance v oblasti.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach...

22. února 2026  7:47

U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, tedy na ostrov, o který dlouhodobě usiluje. Není jasné co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, obyvatelé ostrova mají bezplatnou...

22. února 2026  7:16

Diplomatická pře kvůli ilegálním obřízkám v Belgii. USA mluví o antisemitismu

Premium
Americká velvyslanec v Belgii Bill White ukazuje obraz rituální obřízky před...

Belgická policie vyšetřuje tři muže kvůli provádění rituální obřízky bez lékařského vzdělání. Případ vyvolal ostrou diplomatickou roztržku poté, co americký velvyslanec Bill White obvinil Belgii z...

22. února 2026

Zaťatá pěst feminismu. Vzpurný portrét bělošky a černošky podkopal patriarchát

Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971

Bylo to bojovné, vzdorné gesto. Dvě americké aktivistky za práva žen bok po boku zaťaly pěst a ukázaly tak na souvislosti mezi sexuální a rasovou diskriminací. Příběh jejich mezirasového sesterství...

22. února 2026

Česká nemocnice má lék, který oddaluje cukrovku. Odhalí ji screening, říká lékař

Premium
Zdeněk Šumník, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice...

Každý den jim musejí rodiče píchat injekcí inzulin. Dětí trpících cukrovkou prvního typu je v Česku přes tři a půl tisíce a každý rok jich přibývá. Teď mají šanci na lepší život.

22. února 2026

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

Alpy trápí laviny, ve Štýrsku zahynul mladý slovenský skialpinista

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké. V rakouské spolkové zemi Štýrsko v sobotu pod lavinou zemřel 21letý skialpinista...

21. února 2026  21:25

Třináctá komnata vrcholových sportovců. Až polovina může trpět anorexií či bulimií

Premium
Klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová (1. května 2025)

Poruchy příjmu potravy jsou odvrácenou stranou vrcholového sportu. Naposledy o nich promluvila krasobruslařka Natálie Taschlerová. Vyprávěla, že ji zasáhne třeba jen jediný komentář, který se týká...

21. února 2026

Příběh podmanění a pokoření. Ragbyová bitva Walesu s Anglií je víc než sport

Premium
Six Nations.Turnaj šesti národů není jen soutěží ale každoročním kulturním...

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Vlaky z Walesu do Londýna byly před několika dny plné rozjařených pasažérů v červených dresech, s vlajkami, šálami a čepicemi jednoznačně prozrazujícími, že jedou fandit národnímu ragbyovému týmu na...

21. února 2026

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty

Tisíce lidí pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického...

Tisíce lidí se sešly ve francouzském Lyonu na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Policie...

21. února 2026  18:38

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.