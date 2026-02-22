U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

O rozhodnutí vyslat plavidlo k největšímu ostrovu světa informoval americký prezident na své sociální síti Truth Social. Nuuk ani Kodaň zatím nereagovaly.
„Ve spolupráci s fantastickým guvernérem Louisiany Jeffem Landrym, pošleme do Grónska skvělou nemocniční loď, aby se postarala o mnoho lidí, kteří jsou nemocní a nedostávají tam péči. Je na cestě!!! Prezident DJT,“ napsal Trump v příspěvku na sociální síti. Další informace neposkytl, sdělení doprovodil obrázkem, který agentura AFP označila za zjevně generovaný umělou inteligencí (AI).
|
Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky
Zobrazuje podle ní americké plavidlo pojmenované Mercy, jak pluje směrem k zasněženým horám na obzoru. Americké námořnictvo má dvě nemocniční lodě: plavidla Comfort a Mercy, obě jsou v současné době v loděnici v Alabamě, podotkl WSJ. Trump podle něj zveřejnil zprávu po setkání s Landrym, kterého loni jmenoval zmocněncem pro Grónsko.
Není jasné, proč obyvatelé Grónska potřebují nemocniční loď, podotkl The Wall Street Journal a upozornil, že v Grónsku je zdravotní péče poskytována bezplatně. AFP upozornila na to, že Trump nezmínil, koho měl namysli, když psal o nemocných lidech bez péče.
Svůj příspěvek zveřejnil několik hodin poté, co dánské velitelství pro Arktidu informovalo o tom, že vrtulník dánské armády v sobotu evakuoval nemocného člena posádky americké ponorky, která se plavila u břehů Grónska.
|
Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent
Trump v poslední době zvýšil tlak ve snaze získat Grónsko. Nuuk i Kodaň americké požadavky na předání ostrova USA opakovaně odmítly. Prezident potřebu získání Grónska zdůvodňoval americkou bezpečností a rostoucím vlivem Číny a Ruska v Arktidě. Po určitý čas dokonce odmítal vyloučit vojenskou operaci s cílem Grónsko získat. V lednu nakonec po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl, že dosáhl rámcové dohody o Grónsku. Nedávno NATO zahájilo misi, jejímž cílem je posílit roli aliance v oblasti.