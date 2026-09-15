Jsou už jen stín. Trump tepe Nejvyšší soud kvůli korespondenční volbě

„Neschopnost a neochota soudu udělat pro naši zemi správnou věc se velmi negativně zapíší do dějin,“ napsal Trump na síti Truth Social. „Nejvyšší soud se nechává zastrašovat a ovlivňovat radikální levicí, aby přijímal rozhodnutí, která vrátila Ameriku o nejméně sto let zpátky,“ dodal prezident.
Rozhodnutí soudu umožňuje americkým státům pokračovat v rozesílání korespondenčních hlasovacích lístků podle postupů, které uplatňují již léta. Korespondenční hlasování představuje téměř třetinu všech odevzdaných hlasů, napsala agentura AP.
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Ve stručném odůvodnění rozhodnutí odmítli žádost Trumpovy administrativy čtyři ze šesti konzervativních soudců spolu se třemi liberálními soudci.
Proti byli mimo jiné soudci Neil Gorsuch, Amy Coneyová Barrettová a Brett Kavanaugh, kteří byli do funkce soudců nejvyššího soudu nominováni Trumpem během jeho prvního funkčního období. „Nejsou to ti lidé, s nimiž jsem vedl pohovory pro působení u Nejvyššího soudu USA; jsou jen pouhým stínem toho, kým bývali,“ napsal Trump zřejmě na jejich adresu.
Trump v březnu nařídil exekutivním příkazem ministerstvu vnitřní bezpečnosti vytvořit v každém státě USA seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. Ministerstvo spravedlnosti pak dostalo za úkol upřednostnit stíhání státních a regionálních členů volebních komisí, kteří by hlasovací lístky vydávali lidem považovaným za neoprávněné k účasti na hlasování ve federálních volbách. Rovněž chtěl, aby americká pošta USPS doručovala volební lístky jen voličům na schváleném státním seznamu.
Proti prezidentovu dekretu se ohradilo 23 států USA ovládaných převážně demokraty a také hlavní město Washington. Soud nižší instance jejich výhrady uznal a provádění dekretu zablokoval.
Koncem srpna americký nejvyšší soud dekret sice odblokoval, nerozhodl však o tom, zda je legální. Federální soud poté předběžně zabránil poště uplatňovat nová pravidla pro korespondenční hlasování. Kritici zmíněných pravidel upozorňují na to, že by omezení mohla zneplatnit tisíce legitimních hlasů.
Představitelé jednotlivých států také namítají, že na zavedení těchto změn před volbami plánovanými na 3. listopadu není dostatek času.