Trump nechal propustit Rusy z posádky zadrženého tankeru, Moskva je vděčná

„V reakci na naši žádost prezident USA Donald Trump přijal rozhodnutí osvobodit dva ruské občany z posádky tankeru Marinera, který dříve zadržela americká strana během operace v severním Atlantiku. Vítáme toto rozhodnutí a vyjadřujeme vděčnost americkému vedení,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová, jejíž vyjádření citovala ruská média. Ruská strana podle mluvčí nyní řeší návrat ruských námořníků do vlasti.
Složky amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, zadržely po více než dvoutýdenním pronásledování, a to v době, kdy se v jeho v blízkosti podle amerických činitelů nacházela ruská vojenská plavidla, včetně ponorky. Podle agentury Reuters však nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo ke střetu mezi americkými a ruskými silami.
Americká pobřežní stráž se plavidlo pokusila neúspěšně zadržet už 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Loď, která do Venezuely mířila z Íránu, pokusu o zadržení unikla a začala před americkou pobřežní stráží prchat.
Na průzkumných letech před zadržením tankeru se podle listu The Guardian vedle letounů z amerických základen na Islandu a podílela také průzkumná letadla britského letectva. Britský podíl na operaci později potvrdilo i tamní ministerstvo obrany.
Moskva v reakci na zásah vůči plavidlu, které se teprve nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři, uvedla, že žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím, zaregistrovaným v jurisdikci jiných států. Ruský senátor Andrej Klišas americkou akci označil za „otevřené pirátství“. Místopředseda branného výboru ruské sněmovny Alexej Žuravljov dokonce vyzval k odvetě sahající až k potopení amerických plavidel.
Ruská diplomacie později vyjádřila požadavek, aby USA zajistily humánní a důstojné zacházení s ruskými členy posádky a nebránily jejich návratu do vlasti.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ale tehdy uvedla, že posádka „podléhá trestnímu stíhání za jakékoli příslušné porušení federálního práva, a v případě potřeby bude za tímto účelem převezena do Spojených států“.
Spojené státy v poslední době zajaly několik tankerů, které jsou podle médií součástí takzvaných stínových flotil, nelegálně přepravujících ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. V pátek americké námořnictvo v Karibiku obsadilo další tanker, oznámilo americké velení. Podle agentury Reuters loď plula s nákladem venezuelské ropy.