Trump nechal propustit Rusy z posádky zadrženého tankeru, Moskva je vděčná

Autor: ,
  15:58aktualizováno  16:16
Moskva uvítala rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa propustit ruské členy posádky tankeru Marinera, kterého se americké síly zmocnily před dvěma dny v severním Atlantiku. Tanker plující pod ruskou vlajkou se podle USA vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely.

„V reakci na naši žádost prezident USA Donald Trump přijal rozhodnutí osvobodit dva ruské občany z posádky tankeru Marinera, který dříve zadržela americká strana během operace v severním Atlantiku. Vítáme toto rozhodnutí a vyjadřujeme vděčnost americkému vedení,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová, jejíž vyjádření citovala ruská média. Ruská strana podle mluvčí nyní řeší návrat ruských námořníků do vlasti.

USA zajaly ruský tanker s vazbami na Venezuelu
Složky amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, zadržely po více než dvoutýdenním pronásledování, a to v době, kdy se v jeho v blízkosti podle amerických činitelů nacházela ruská vojenská plavidla, včetně ponorky. Podle agentury Reuters však nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo ke střetu mezi americkými a ruskými silami.

„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

Americká pobřežní stráž se plavidlo pokusila neúspěšně zadržet už 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Loď, která do Venezuely mířila z Íránu, pokusu o zadržení unikla a začala před americkou pobřežní stráží prchat.

Na průzkumných letech před zadržením tankeru se podle listu The Guardian vedle letounů z amerických základen na Islandu a podílela také průzkumná letadla britského letectva. Britský podíl na operaci později potvrdilo i tamní ministerstvo obrany.

Moskva žádá humánní zacházení s Rusy zajatými v tankeru, hrozí jim postih

Moskva v reakci na zásah vůči plavidlu, které se teprve nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři, uvedla, že žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím, zaregistrovaným v jurisdikci jiných států. Ruský senátor Andrej Klišas americkou akci označil za „otevřené pirátství“. Místopředseda branného výboru ruské sněmovny Alexej Žuravljov dokonce vyzval k odvetě sahající až k potopení amerických plavidel.

Ruská diplomacie později vyjádřila požadavek, aby USA zajistily humánní a důstojné zacházení s ruskými členy posádky a nebránily jejich návratu do vlasti.

USA obsadily naháněný tanker. Rusko marně vyslalo ponorku, mluví o pirátství

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ale tehdy uvedla, že posádka „podléhá trestnímu stíhání za jakékoli příslušné porušení federálního práva, a v případě potřeby bude za tímto účelem převezena do Spojených států“.

Spojené státy v poslední době zajaly několik tankerů, které jsou podle médií součástí takzvaných stínových flotil, nelegálně přepravujících ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. V pátek americké námořnictvo v Karibiku obsadilo další tanker, oznámilo americké velení. Podle agentury Reuters loď plula s nákladem venezuelské ropy.

