Trump míří na státní návštěvu Británie. Jako první americký prezident podruhé

  9:35
Americký prezident Donald Trump v úterý přicestuje na státní návštěvu Spojeného království. Dopis s pozváním od krále Karla III. mu v únoru osobně předal britský premiér Keir Starmer, který nadcházející událost označil za mimořádnou a jedinečnou. Žádný jiný prezident totiž dosud od britských panovníků nedostal pozvánku ke druhé státní návštěvě.
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer při setkání v Bílém domě (27. února 2025)

Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer při setkání v Bílém domě (27. února 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Britský premiér Sir Keir Starmer předává v Bílém domě americkému prezidentovi...
Britská královna Alžběta II. a americký prezident Donald Trump při setkání na hradě Windsor (13. července 2018)
První dáma USA, americký prezident Donald Trump, britská královna Alžběta II.,...
Britská královna Alžběta II. a americký prezident Donald Trump (Londýn, 3. června 2019)
Trump tuto oficiální cestu poprvé podnikl v červnu 2019, kdy ho hostila královna Alžběta II.

Britská média podobně jako Starmer upozorňují na výjimečnost druhé státní návštěvy. Televize Sky News si v reportáži položila otázku, zda je Trumpova cesta do Británie marnivostí, nebo mocenskou hrou k udržení vrtkavé přízně amerického prezidenta, neboť státní návštěvy jsou považovány za vrcholný diplomatický dárek.

„Což vyvolává otázky, zda si ji Donald Trump skutečně zaslouží. Je to ale také silná karta, se kterou může hrát jen Spojené království,“ uvedla televize.

Velká pocta, míní Trump. V září podruhé pojede na státní návštěvu Británie

Trump se podle stanice BBC může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako během červencové státní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ho ale vítat nebudou. Důvodem jsou bezpečnostní rizika a také obavy z protestů. Jedna z velkých demonstrací se pod heslem Trump není vítán uskuteční ve středu v Londýně.

Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení se termín upravil a program zkrátil. Trump tak do Británie přicestuje v úterý večer a zemi opustí ve čtvrtek. Po příletu přivítá prezidenta americký velvyslanec v Británii Warren Stephens a jménem krále pak vikomt Henry Hood. Následně Trump odjede na hrad Windsor, který je královskou rezidencí v anglickém hrabství Berkshire nedaleko Londýna.

Lídr, kterého Evropa potřebuje. „Forenzní Keir“ je králem nudy, na Trumpa to funguje

Oficiální program začne ve středu, kdy Trumpa a jeho manželku Melanii přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Následovat bude projížďka kočárem, ceremoniální uvítání čestnou stráží či oběd s královskou rodinou.

Ve středu také Trump s manželkou soukromě navštíví na hradě Windsor kapli svatého Jiří, v jejíž kryptě je pohřbena královna Alžběta II. V plánu je rovněž společný přelet amerických a britských stíhaček nad hradem, den pak završí státní banket, na němž Trump i Karel III. pronesou proslovy.

Ve čtvrtek ráno se Trump ve Windsoru formálně rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká se Starmerem. Následovat bude tisková konference Trumpa a Starmera, která státní návštěvu uzavře.

Za milovanou Kanadu. Silnou a svobodnou zemi si nikdo nemůže vzít, řekl britský král

Média před cestou připomínají, že Trumpa monarchie fascinují a že v mimořádné oblibě má právě britskou královskou rodinu. BBC poznamenala, že státní návštěvy jsou vzácnou poctou, které se za vlády Alžběty II. dočkali jen tři američtí prezidenti, a to George Bush mladší, Barack Obama a Trump. Druhá státní návštěva je pak obzvláště vzácná a Trump je prvním prezidentem, kterému se takové výsady dostalo. Britští panovníci totiž místo druhé státní návštěvy zvou prezidenty na čaj či oběd, takovou pozvánku dostali i prezidenti Bush a Obama.

