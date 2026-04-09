Přesun vojáků, zavření základny. Trump přemýšlí, jak potrestat NATO, píše list

Návrh podle listu zahrnuje například přesun amerických vojsk z takových členských zemí do států, které více podpořily válku proti Íránu. Kromě toho by plán mohl zahrnovat také uzavření americké základny nejméně v jedné z evropských zemí.
Plán je podle deníku v rané fázi a je jednou z několika možností, o kterých Bílý dům diskutuje, aby NATO potrestal. Šéf Bílého domu nedávno pohrozil i odchodem Spojených států z aliance, což ale nemůže udělat bez souhlasu Kongresu.
„Upřímně a otevřeně“ o rozpadu NATO. Rutteho čeká nelehká debata s Trumpem
USA mají po celé Evropě rozmístěno přibližně 84 tisíc vojáků, ačkoli přesný počet se liší v závislosti na vojenských cvičeních a rotacích, píše The Wall Street Journal (WSJ). Americké základny v Evropě podle listu hrají důležitou roli v globálních vojenských operacích USA a poskytují hostitelské zemi ekonomický přínos prostřednictvím investic. Americké základny ve východní Evropě jsou pak považovány za odstrašující prostředek proti Rusku.
Které země by o americké vojáky mohly v případě realizace zmíněného plánu přijít, nelze podle listu určit. Nicméně řada členů NATO se dostala s Trumpem od jeho návratu do Bílého domu do konfliktu nebo vyvolala jeho hněv. Například Španělsko, které se jako jediné nezavázalo vynaložit pět procent svého HDP na obranu, nepovolilo americkým letadlům zapojeným do války proti Íránu využívat svůj vzdušný prostor, podotkl list. Američané jsou podle něj frustrovaní také Berlínem.
Naopak prospěch by z případných změn mohly mít země jako Polsko, Rumunsko, Litva nebo Řecko, které jsou ve Washingtonu vnímány jako podporující, dodali činitelé. Východoevropské země mají jedny z nejvyšších výdajů na obranu v alianci a byly jedny z prvních, které signalizovaly, že podpoří mezinárodní koalici pro monitorování Hormuzského průlivu, píše list.
Rumunsko rychle umožnilo americkému letectvu využívat své základny. Plán by tak podle deníku mohl vést k přesunu většího počtu amerických vojáků blíže k ruským hranicím, což by nejspíš rozezlilo Moskvu.
Server Politico mezitím napsal, že podle nejmenovaného představitele administrativy by Trump mohl omezit financování operací NATO ze strany USA v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, snížit americkou vojenskou přítomnost v Evropě nebo zastavit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou.
Trump je z NATO zklamaný, řekl po jednání Rutte
S Trumpem se v noci na čtvrtek setkal generální tajemník NATO Mark Rutte, který zdůraznil, že valná většina evropských členů aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna, řekl po jednání Rutte v rozhovoru se stanicí CNN.
Trump podle něj opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Prezident své stížnosti na adresu aliance po setkání také zopakoval na sociální síti.
„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ řekl Rutte v pořadu CNN „The Lead with Jake Tapper“. „Byla to velmi upřímná a otevřená diskuse, ale také rozhovor mezi dvěma dobrými přáteli,“ dodal. V Bílém domě Rutte podle agentur strávil přes dvě hodiny.
Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO
Na dotaz, zda se domnívá, že členské státy Severoatlantické aliance byly podrobeny zkoušce, v níž neuspěly, Rutte řekl: „Ano, některé z nich, ale převážná většina evropských zemí - a o tom jsme dnes hovořili - splnila to, co pro takový případ slíbila.“ Trumpovi v této souvislosti připomněl, že evropské země NATO pomáhaly Spojeným státům například s logistikou a plnily i další závazky, řekl Rutte, aniž by dotyčné země jmenoval.
„NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko, ten obrovský, špatně spravovaný kus ledu!!!“ napsal Trump po setkání s Ruttem velkými písmeny na své sociální síti Truth Social s odkazem na nedávný spor o autonomní území Dánska, členské země NATO, které chtěl Trump získat pro Spojené státy. Bílý dům se k průběhu ani výsledkům schůzky oficiálně nevyjádřil.
Trump se opět otřel o NATO: S Íránem nijak nepomohlo, nikdy na to nezapomeneme
Mluvčí NATO podle agentury Reuters uvedl, že Rutte s Trumpem vedli upřímnou diskusi o řadě otázek ohledně společné bezpečnosti. Šéf aliance přitom podle mluvčího zdůraznil, že je důležité, aby spojenci nadále vyvíjeli více úsilí, aby byla aliance silnější a spravedlivější.
Ještě před schůzkou v Bílém domě se Rutte ve středu setkal také s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že hovořili o válce s Íránem, o snahách Spojených států vyjednat ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou a o „posílení koordinace a sdílení zátěže se spojenci z NATO“.
28. března 2026